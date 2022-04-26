Henkel прекратил поставку бытовой химии в Новосибирскую область

Henkel прекратил поставку бытовой химии в Новосибирскую область
Henkel прекратил поставку бытовой химии в Новосибирскую область
Сегодня, 13:42ГородФото: Медиахолдинг1Mi
С прилавков магазинов исчезнут «Пемолюкс», Syoss, клей «Момент», а также средства личной гигиены фирмы Henkel.

Немецкий концерн Henkel временно приостановил продажу бытовой химии в Новосибирской области из-за ситуации в мире. Об этом сообщили в правительстве региона.

Поставки продукции в регион прекратились. На территории области не занимались производством бытовой химии и средств личной гигиены бренда Henkel.

Как отметили в правительстве Новосибирской области, сейчас торговые сети закупают в больших объемах бытовую химию у отечественных производителей. Таким образом, исключают появление дефицита товаров.

Стоит отметить, немецкая компания Henkel производит такую продукцию, как «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel, Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan, клей «Момент» и другие. Они ушли из России после ситуации в мире.

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