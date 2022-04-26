Henkel прекратил поставку бытовой химии в Новосибирскую область

Стоит отметить, немецкая компания Henkel производит такую продукцию, как «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel, Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan, клей «Момент» и другие. Они ушли из России после ситуации в мире.