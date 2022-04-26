Правительство РФ выделит на ремонт дорог в Новосибирске 2,5 миллиарда рублей

В Новосибирск на ремонт дорог отправят дополнительные 2,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, а постановление опубликовано на сайте кабмина. В документе указано, что на дороги всей страны выделят 120 миллиардов рублей.
Новосибирская область из этой суммы получит 2 миллиарда и 58 миллионов рублей. На такую сумму можно отремонтировать 55 километров автодорог.
Однако это не самая крупная сумма среди других регионов. К примеру, больше всего денег направлено в Саратовскую область, где отремонтируют 400 километров трасс. В Нижегородской области – 165 километров.
Также 24 миллиарда рублей выделят на трассы федерального уровня. Благодаря этому будет обновлена дорога, которая формирует международный маршрут Европа – Западный Китай, куда также входит Новосибирская область.
Напомним, 7 апреля 2022 с ежегодным отчетом перед Госдумой РФ выступил председатель Правительства России Михаил Мишустин. В ходе выступления неоднократно упоминался Новосибирск. Речь шла о строительстве автомобильной магистрали, кампуса и кредите на строительство новых станций метро в городе.