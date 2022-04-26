Новосибирске не получил в собственность Центральный пляж Академгородка

Новосибирске не получил в собственность Центральный пляж Академгородка
Новосибирске не получил в собственность Центральный пляж Академгородка
Сегодня, 10:15ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Землю под центральный пляж некому обслуживать из-за отсутствия фактического собственника.

Собственника Центрального пляжа Академгородка до сих пор не определили в Новосибирске. Эта земля находится уже несколько лет в распоряжении Российской академии наук.

Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, пока мэрии не отдают в собственность пляж, работ по благоустройству там не будет. Сейчас эта земля буквально бесхозная.

«Мы переживаем, что наступит лето, и получается, территория вообще ничья. Она как бы федеральная, но юридически ее обслуживать будет некому», - рассказала Анна Терешкова в эфире НГС.

Также заместитель мэра добавила, что инвестора на благоустроительные работы уже нашли. Однако начинать их нельзя.

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