Сквер на Демакова вернули в собственность мэрии Новосибирска

Сквер на Демакова вернули в собственность мэрии Новосибирска
Сквер на Демакова вернули в собственность мэрии Новосибирска
Сегодня, 14:50ГородФото: Родные берега
Теперь благоустройство сквера под вопросом.

Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры к мэрии о продаже пустыря на улице Демакова. Решение опубликовали на сайте суда 20 апреля.

По данным с картотеки, суд признал незаконным сделку продажи пустыря на Демакова в 2020 году мэрии Новосибирска и Новосибирского агентства инвестиционного развития. Участок исключили из владения компании «Городок».

«Признать недействительным договор купли-продажи акций от 20.07.2020, заключенный мэрией города Новосибирска и акционерным обществом «Новосибирское агентство инвестиционного развития», в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:091380:3106, асфальтированных площадок с кадастровыми номерами 54:35:000000:13084, 54:35:000000:13085, 54:35:000000:13086», – говорится в решении суда.

Сквер на Демакова мэрия Новосибирска планировала продать ещё в декабре 2020 года. Средства от продажи хотели направить на благоустройство сквера на соседнем с рынком пустыре между улицами Полевой, Российской и Демакова. Сейчас эти планы затянуться на неопределенный срок.

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