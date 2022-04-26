Сквер на Демакова вернули в собственность мэрии Новосибирска

Сквер на Демакова мэрия Новосибирска планировала продать ещё в декабре 2020 года. Средства от продажи хотели направить на благоустройство сквера на соседнем с рынком пустыре между улицами Полевой, Российской и Демакова. Сейчас эти планы затянуться на неопределенный срок.