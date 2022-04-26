Жителей Новосибирска обсчитали с капремонтом на 63 млн рублей

Жителей Новосибирска обсчитали с капремонтом на 63 млн рублей
Жителей Новосибирска обсчитали с капремонтом на 63 млн рублей
Сегодня, 19:43ГородАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Прокуратура потребовала региональный фонд модернизации ЖКХ пересчитать сумму взносов и вернуть средства

В Новосибирске незаконно начислили 63 млн рублей взносов от жителей девяти новостроек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Правоохранительные органы заинтересовались начислением взносов за капитальный ремонт жителями девяти новых домов по адресам: Стартовая, 1, Военная, 16, Добролюбова, 162/1, Ядринцевская, 18, Дуси Ковальчук, 238, Дмитрия Шамшурина, 1, Шевченко, 11, Костычева, 74/1 и Мичурина, 24.

Часть собственников начали получать платежи на капремонт раньше срока – они должны были начать поступать через пять лет после ввода дома в эксплуатацию.

Незаконно начислил 63 млн рублей взносов региональный фонд модернизации и развития ЖКХ. По информации прокуратуры Новосибирской области, факт нарушений был выявлен в ходе проверки жалоб горожан.

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