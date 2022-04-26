Жителей Новосибирска обсчитали с капремонтом на 63 млн рублей

В Новосибирске незаконно начислили 63 млн рублей взносов от жителей девяти новостроек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Правоохранительные органы заинтересовались начислением взносов за капитальный ремонт жителями девяти новых домов по адресам: Стартовая, 1, Военная, 16, Добролюбова, 162/1, Ядринцевская, 18, Дуси Ковальчук, 238, Дмитрия Шамшурина, 1, Шевченко, 11, Костычева, 74/1 и Мичурина, 24.
Часть собственников начали получать платежи на капремонт раньше срока – они должны были начать поступать через пять лет после ввода дома в эксплуатацию.
Незаконно начислил 63 млн рублей взносов региональный фонд модернизации и развития ЖКХ. По информации прокуратуры Новосибирской области, факт нарушений был выявлен в ходе проверки жалоб горожан.