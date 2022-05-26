Новые 20-этажные дома возведут на месте бывшей «Соккер Арены» в Новосибирске

Новые 20-этажные дома возведут на месте бывшей «Соккер Арены» в Новосибирске
Новые 20-этажные дома возведут на месте бывшей «Соккер Арены» в Новосибирске
Сегодня, 08:29ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Две 20-этажки построят на месте «Соккер Арены» в Новосибирске

В центре Новосибирска появятся две новые многоэтажки на 405 квартир, - мэрия

Многоквартирные дома построит компания «Краснообск.Монтажспецстрой». Для этого муниципалитет города уже выдал разрешение. Отмечается, что строительство домов начнется на улице Писарева №42, где ранее располагался спорт центр «Соккер Арена» - его снесли в 2021 году.

Два дома будут иметь 20 и 21 этаж. Площадь застройки – 7920 квадратов.

В 20-этажном доме будет 198 квартир, в 21-этажном здании - 207 квартир. В двух домах построят 164 кладовых.

В 21-этажном доме помимо жилых помещений будут общественные площадью 1000 кв. метров, опорный пункт полиции, а также детский сад. Под каждым домом будет подземный этаж с парковками.

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