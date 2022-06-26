День города 2022: самые красивые фото и виды Новосибирска к празднику

Подробная программа праздника 26 июня 2022 опубликована Atas.info. А также полная программа праздника на главной площадке – Михайловской набережной.
Место и время салютов и фестиваля фейерверков.
А также имена звезд, которые приехали на День города Новосибирска и выступят с концертами.
«Поздравляю вас с Днём рождения нашего города – со 129-летием Новосибирска! Современный, стремительный, новаторский, обращенный в будущее – это всё о Новосибирске.
Он самый молодой из крупных российских городов. И несмотря на юный возраст, остаётся третьим в стране по количеству жителей: это подтвердили итоги последней переписи населения.
Статус города-миллионника Новосибирск получил спустя 70 лет со дня своего основания. Чикаго, к примеру, понадобилось для этого 90 лет, а Санкт-Петербургу – 190. Знаковым событием станет установка стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» и благоустройство площади им. Калинина», - сказано в официальном поздравлении мэра Анатолия Локтя.
Осенью 2021 года, по итогам переписи стало известно, что в Новосибирске проживает 1.634 млн. человек.
День города Новосиирска 26 июня 2022 отмечается в 11 парках – в каждом районе города.
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