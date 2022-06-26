День города 2022: самые красивые фото и виды Новосибирска к празднику

15 самых узнаваемых видов Новосибирска, фото достопримечательностей мы публикуем с разрешения их автора - прекрасного фотографа Павла Мирошникова. Его фото красивее поздравительных открыток – в них есть стиль и запечатленное мгновение. Плюс - фрагмент поздравления с Днем города 2022 от мэра Анатолий Локтя.

Подробная программа праздника 26 июня 2022 опубликована Atas.info. А также полная программа праздника на главной площадке – Михайловской набережной. О своем знаменитом оперном театре новосибирцы могут смело сказать: "Он - наше все" Фото: Павел Мирошников Место и время салютов и фестиваля фейерверков. На День города 2022 салюта в центре Новосибирска не планируется. Городской торговый пассаж, построенный архитектором Андреем Крячковым - достопримечательность Новосибирска Фото: Павел Мирошников А также имена звезд, которые приехали на День города Новосибирска и выступят с концертами. Площадь Ленина зимой. Классические достопримечательности Новосибирска Фото: Павел Мирошников «Поздравляю вас с Днём рождения нашего города – со 129-летием Новосибирска! Современный, стремительный, новаторский, обращенный в будущее – это всё о Новосибирске. Алая арка Бугринского моста украсила Новосибирск в 2014 году Фото: Павел Мирошников Он самый молодой из крупных российских городов. И несмотря на юный возраст, остаётся третьим в стране по количеству жителей: это подтвердили итоги последней переписи населения. Главные достопримечательности города облюбовала активная молодежь Фото: Павел Мирошников Статус города-миллионника Новосибирск получил спустя 70 лет со дня своего основания. Чикаго, к примеру, понадобилось для этого 90 лет, а Санкт-Петербургу – 190. Знаковым событием станет установка стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» и благоустройство площади им. Калинина», - сказано в официальном поздравлении мэра Анатолия Локтя. Вокзал "Новосибирск-Главный" - тоже красивая достопримечательность Фото: Павел Мирошников Осенью 2021 года, по итогам переписи стало известно, что в Новосибирске проживает 1.634 млн. человек. Районы, кварталы, жилые массивы Фото: Павел Мирошников День города Новосиирска 26 июня 2022 отмечается в 11 парках – в каждом районе города. Современный Новосибирск Другие фотошедевры Павла Мирошникова можно посмотреть на его странице «ВКонтакте».

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