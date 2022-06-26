День города Новосибирска 2022: поздравления и красивые картинки к празднику

В воскресенье, 26 июня новосибирцы празднуют День города. Atas.info подготовил красивые открытки для Вотсап (WhatsApp), а также картинки с лучшими видами Новосибирска.

НОВАТ - площадь Ленина Фото: Эмилия Губарева atas.info Сегодня, 26 июня 2022 Новосибирск празднует День города. В этом году празднование перенесли с площади Ленина во все городские парки и скверы. Подготовлена яркая и развлекательная программа на 129-летие Новосибирска. 129 лет со дня основания Новосибирска - в прошлом Новониколаевска Фото: Эмилия Губарева atas.info Например, на Михайловской набережной пройдет концерт с участием звезд Муз-ТВ – для вас споют Гузель Хасанова, Анатолий Цой и группа Reflex. Atas.info публиковал полную программу празднования по районам, а также на одной из главных площадок – Михайловской набережной, где и продет основная часть мероприятий. Красивые виды Новосибирска Фото: Павел Мирошников Куда можно сходить с детьми на День города 26 июня в Новосибирске? На десятки разных локаций! Можно поучаствовать в спортивных играх, в фестивале мороженного, а также в катании на лошадях. Октябрьский район Фото: Эмилия Губарева atas.info Также в Новосибирске пройдет большой фестиваль фейерверков на День города в разных локациях. Однако есть и проблемы, с которыми могут столкнуться зрители, какие именно – смотрите в материале. Фото: Эмилия Губарева atas.info Какая погода будет на День города в Новосибирске? Достаточно жаркая. Однако, по прогнозу синоптиков, может пойти и дождь, который уже не страшен горожанам. Красивый вид на ЖД вокзал главный Фото: Эмилия Губарева atas.info Цветения у Оперного театра Фото: Эмилия Губарева atas.info Красный проспект - главная улица Новосибирска Фото: Эмилия Губарева atas.info И еще одна подборка с открытками с видами Новосибирска

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