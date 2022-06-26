Губернатор и мэр поблагодарили новосибирцев за любовь и преданность городу

«Новосибирску — 129! Самый молодой из крупных российских городов он остаётся третьим в стране по количеству жителей. Наш город живой и подвижный, он меняется и растет во многом благодаря вашему неравнодушию. Спасибо за поддержку и участие в жизни города. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и хорошего настроения. С праздником!», — написал мэр в своём Телеграм-канале.