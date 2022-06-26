Губернатор и мэр поблагодарили новосибирцев за любовь и преданность городу

Губернатор и мэр поблагодарили новосибирцев за любовь и преданность городу
Губернатор и мэр поблагодарили новосибирцев за любовь и преданность городу
Вчера, 14:32ГородФото: atas.infoМихайловская набережная

Губернатор и мэр поздравили жителей со 129-летием Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть произнесли поздравительную речь в честь 129-летия Новосибирска на Михайловской набережной 26 июня.

Мэр Локоть поблагодарил новосибирцев за неравнодушие, благодаря которому город меняется в лучшую сторону. А на главной сцене сравнил Новосибирск с городом-подростком, который стремительно развивается и за ним трудно успеть.

«Новосибирску — 129! Самый молодой из крупных российских городов он остаётся третьим в стране по количеству жителей. Наш город живой и подвижный, он меняется и растет во многом благодаря вашему неравнодушию. Спасибо за поддержку и участие в жизни города. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и хорошего настроения. С праздником!», — написал мэр в своём Телеграм-канале.

Также с поздравлением выступил губернатор Травников. Глава региона поблагодарил сибиряков за преданность и за любовь к своему городу.

«Успехи и достижения Новосибирска – заслуга его жителей – неравнодушных, отзывчивых и трудолюбивых. Уверен, наш общий труд на благо Новосибирска воплотит в жизнь еще немало интересных идей и амбициозных проектов. Благодарю новосибирцев за любовь и преданность городу», — отметил губернатор.

Сюжеты:
День города 2022
Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегодняДень городапраздник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы