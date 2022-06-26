Губернатор и мэр поблагодарили новосибирцев за любовь и преданность городу

Мэр Локоть поблагодарил новосибирцев за неравнодушие, благодаря которому город меняется в лучшую сторону. А на главной сцене сравнил Новосибирск с городом-подростком, который стремительно развивается и за ним трудно успеть.
«Новосибирску — 129! Самый молодой из крупных российских городов он остаётся третьим в стране по количеству жителей. Наш город живой и подвижный, он меняется и растет во многом благодаря вашему неравнодушию. Спасибо за поддержку и участие в жизни города. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и хорошего настроения. С праздником!», — написал мэр в своём Телеграм-канале.
Также с поздравлением выступил губернатор Травников. Глава региона поблагодарил сибиряков за преданность и за любовь к своему городу.
«Успехи и достижения Новосибирска – заслуга его жителей – неравнодушных, отзывчивых и трудолюбивых. Уверен, наш общий труд на благо Новосибирска воплотит в жизнь еще немало интересных идей и амбициозных проектов. Благодарю новосибирцев за любовь и преданность городу», — отметил губернатор.