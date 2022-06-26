Карта салютов в День города Новосибирска 26 июня 2022: место и время

Карта салютов в День города Новосибирска 26 июня 2022: место и время
Карта салютов в День города Новосибирска 26 июня 2022: место и время
Вчера, 12:00ГородФото: Медиахолдинг1Mi
День города в Новосибирске 26 июня 2022 года отпразднуют салютами и фестивалями фейерверков. Место и время залпов смотрите на карте салютов, подготовленной Atas.info.
Карта салютов в честь 129-летия города Новосибирска 26 июня 2022
Фото:Эрика Ганюшкинаatas.info

Самый крупный и зрелищный салют в мегаполисе на День города ожидается на Михайловской набережной. Горожанам сразу после концерта звезд Муз-ТВ следует собраться на смотровой площадке и наблюдать за фейерверками – начало в 22:45.

Салют на Михайловской набережной
Фото:Эрика Ганюшкинаatas.info

Параллельно залпы салюта пустят в Ленинском районе Новосибирска – в Парке Кирова в 22:50. Иллюминацию будет видно даже с правого берега.

Салют в Саду Кирова
Фото:Эрика Ганюшкинаatas.info

В 22:55 фейерверк на 5 минут запустят для жителей Академгородка. Залпы состоятся возле ТРЦ «Эдем» на улице Кутателадзе после выступления рок-групп.

Салют в Академгородке
Фото:Эрика Ганюшкинаatas.info

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