Карта салютов в День города Новосибирска 26 июня 2022: место и время

День города в Новосибирске 26 июня 2022 года отпразднуют салютами и фестивалями фейерверков. Место и время залпов смотрите на карте салютов, подготовленной Atas.info.

Карта салютов в честь 129-летия города Новосибирска 26 июня 2022 Фото: Эрика Ганюшкина atas.info Самый крупный и зрелищный салют в мегаполисе на День города ожидается на Михайловской набережной. Горожанам сразу после концерта звезд Муз-ТВ следует собраться на смотровой площадке и наблюдать за фейерверками – начало в 22:45. Фейерверк в День города Новосибирска 2022: кому лучше не ходить на набережную Салют на Михайловской набережной Фото: Эрика Ганюшкина atas.info Параллельно залпы салюта пустят в Ленинском районе Новосибирска – в Парке Кирова в 22:50. Иллюминацию будет видно даже с правого берега. Салют в Саду Кирова Фото: Эрика Ганюшкина atas.info В 22:55 фейерверк на 5 минут запустят для жителей Академгородка. Залпы состоятся возле ТРЦ «Эдем» на улице Кутателадзе после выступления рок-групп. Салют в Академгородке Фото: Эрика Ганюшкина atas.info

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