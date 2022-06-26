Карта салютов в День города Новосибирска 26 июня 2022: место и время

Самый крупный и зрелищный салют в мегаполисе на День города ожидается на Михайловской набережной. Горожанам сразу после концерта звезд Муз-ТВ следует собраться на смотровой площадке и наблюдать за фейерверками – начало в 22:45.
Параллельно залпы салюта пустят в Ленинском районе Новосибирска – в Парке Кирова в 22:50. Иллюминацию будет видно даже с правого берега.
В 22:55 фейерверк на 5 минут запустят для жителей Академгородка. Залпы состоятся возле ТРЦ «Эдем» на улице Кутателадзе после выступления рок-групп.