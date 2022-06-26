Пентхаус в стиле эколофт выставили на продажу в Новосибирске за 23 миллиона

Пентхаус в стиле эколофт выставили на продажу в Новосибирске за 23 миллиона
Пентхаус в стиле эколофт выставили на продажу в Новосибирске за 23 миллиона
Вчера, 12:31ГородФото: N1.ru
Трехкомнатные апартаменты расположены в новой высотке в Ленинском районе города. Владельцы утверждают, что покупатель может выгодно сдавать квартиру в аренду

Трехкомнатную квартиру на последнем этаже 25-этажного здания в районе площади Лыщинского в Ленинском районе Новосибирска продают за 23 миллиона рублей. Жилой комплекс построила компания "Расцветай" в 2020 году и, по словам владельцев пентхауса, в нем еще никто не жил.

Фото:N1.ru

Общая площадь апартаментов 105 квадратных метров, высота потолка достигает 5.4 метра, в квартире выполнен дизайнерский ремонт в стиле эколофт. Хозяева подчеркивают, что в стоимость жилья включено место в подземном паркинге. На сдаче квартиры в аренду можно заработать до полутора миллионов рублей в год, говорится в объявлении, размещенном на сайте N1.

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