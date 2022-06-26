Пентхаус в стиле эколофт выставили на продажу в Новосибирске за 23 миллиона

Общая площадь апартаментов 105 квадратных метров, высота потолка достигает 5.4 метра, в квартире выполнен дизайнерский ремонт в стиле эколофт. Хозяева подчеркивают, что в стоимость жилья включено место в подземном паркинге. На сдаче квартиры в аренду можно заработать до полутора миллионов рублей в год, говорится в объявлении, размещенном на сайте N1.