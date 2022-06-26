Салюты в День города 26 июня 2022 в Новосибирске: где и когда самый большой

Салюты в День города-2022 прогремят на трех площадках в Новосибирске

Салюты прогремят на нескольких площадках Новосибирска для горожан в День города 26 июня 2022 года. Залпы сибиряки смогут наблюдать в трех разных местах. Рассказываем, во сколько начнутся шоу фейерверков, а также о том, где будет самый большой салют.

Самый большой залп салюта на День города Новосибирска-2022 В этом году власти решили поздравить новосибирцев самым зрелищным салютом на Михайловской набережной. Он прогремит сразу после концерта звезд «Муз ТВ» в 22:45 по местному времени. Фото: atas.info Напомним, на сцене в праздничный день выступят группа «Рефлекс», Анатолий Цой и Гузель Хасанова. Подробнее о том, как отметят День города на набережной, читайте в материале Atas.info. Фейерверк в День города Новосибирска 2022: кому лучше не ходить на набережную Шоу фейерверков для жителей Академгородка и левого берега мегаполиса Также шоу фейерверков устроят в этот день для жителей левобережья. Всех приглашают прийти в Сад Кирова на салют к 22:50. Там же пройдут выступления новосибирских вокально-танцевальных коллективов, игры и спортивные забавы. Фото: Павел Мирошников А жители Академгородка отпразднуют День города 5-минутным салютом в ТРК «Эдем» на улице Кутателадзе. Торжество начнется в 22:55. Звезды Муз-ТВ: стало известно, кто выступит на День города-2022 в Новосибирске Будет ли салют на других площадках города? В этом году власти не стали планировать традиционный салют в центре Новосибирска из-за коронавируса. Полную уточненную программу Дня города 26 июня 2022 в Новосибирске читайте на нашем сайте. Также от фейерверков отказались торговые центры «Сан Сити», «Галерея», «Аура», «Мега», «Роял Парк». Об этом представили центров рассказали Atas.info. При этом в первом ТЦ ожидаются игровые и развлекательные программы – квесты и шоу мыльных пузырей, а последний откроет двери гостям на концерт знаменитого ди-джея Анатолия Руденко.

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