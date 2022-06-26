Салюты в День города 26 июня 2022 в Новосибирске: где и когда самый большой

В этом году власти решили поздравить новосибирцев самым зрелищным салютом на Михайловской набережной. Он прогремит сразу после концерта звезд «Муз ТВ» в 22:45 по местному времени.
Напомним, на сцене в праздничный день выступят группа «Рефлекс», Анатолий Цой и Гузель Хасанова. Подробнее о том, как отметят День города на набережной, читайте в материале Atas.info.
Также шоу фейерверков устроят в этот день для жителей левобережья. Всех приглашают прийти в Сад Кирова на салют к 22:50. Там же пройдут выступления новосибирских вокально-танцевальных коллективов, игры и спортивные забавы.
А жители Академгородка отпразднуют День города 5-минутным салютом в ТРК «Эдем» на улице Кутателадзе. Торжество начнется в 22:55.
В этом году власти не стали планировать традиционный салют в центре Новосибирска из-за коронавируса. Полную уточненную программу Дня города 26 июня 2022 в Новосибирске читайте на нашем сайте.
Также от фейерверков отказались торговые центры «Сан Сити», «Галерея», «Аура», «Мега», «Роял Парк». Об этом представили центров рассказали Atas.info. При этом в первом ТЦ ожидаются игровые и развлекательные программы – квесты и шоу мыльных пузырей, а последний откроет двери гостям на концерт знаменитого ди-джея Анатолия Руденко.