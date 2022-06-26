Уточненная программа Дня города в Новосибирске 26 июня 2022: парки, концерты, салюты

Уточненная программа Дня города в Новосибирске 26 июня 2022: парки, концерты, салюты
Уточненная программа Дня города в Новосибирске 26 июня 2022: парки, концерты, салюты
Вчера, 07:00ГородДмитрий ТростниковФото: Коллаж Atas.info / Использованы фото Павла МирошниковаДень города 2022 отпразднуют во всех парках Новосибирска
Фестиваль мороженого, танцы экскаваторов, концерт звезд, фестиваль фейерверков и еще два салюта в Новосибирске 26 июня 2022. Расписание самых интересных событий и шоу в программе праздника День города по районам, и время - во сколько они начинаются, в материале Atas.info.

129-летие города Новосибирска 26 июня 2022 проводится в непривычном формате, фактически - «у дома». В центре - на площади Ленина и вокруг нее - не будет праздничных гуляний и салюта, как обычно. Торжества перекочевали в парки всех районов Новосибирска. Отдохнуть и развлечься можно без езды по городу. Но во многих районах праздники пройдут в дневное время. Самое интересное - на главных площадках.

Михайловская набережная: фестиваль мороженого, армрестлинг, джаз, концерт звезд Муз-ТВ, фейерверк

На набережной праздник будет продолжаться с утра до ночи. Эпизодами – на главной сцене, весь день - на площадках вдоль набережной. Фейерверки запустят с плотов на реке Обь перед парком «Городское начало» - это край набережной. Отметим самое интересное.

Главная сцена

В 10.00 торжественное открытие Дня города с участием мэра, председателя горсовета и высоких гостей.

Концерт звезд МузТВ посмотреть и послушать можно тоже на главной сцене, но вечером с 20.30 до 22.45. Здесь собираются «зажечь» Гузель Хасанова, Анатолий Цой и группа Reflex – звезды МузТВ.

Главная сцена Михайловской набережной ждет звезд Дня города 2022
Фото:Дмитрий Тростников

Променад

С 11.00 до 18.00 вдоль променада будет работать «Площадка спорта».

Днем здесь будут играть в уличный баскетбол, проведут Кубок города Новосибирска по армрестлингу, и гонку с препятствиями «Сибирский предел», работает клуб «Сибирские ходоки» (это северная ходьба) и много других видов спорта. Анонсированы даже соревнования по автомобильному спорту в дисциплине автокросс.

Родителям с детьми нельзя пропустить фестиваль мороженого
Фото:pixabay.com

Фестиваль мороженого и детские активности – тоже будут проходить вдоль променада под девизом «Новосибирск – столица детства» с 11.00.

Туалетов на набережной в День города должно прибавиться. Чиновники мэрии собираются установить в День города дополнительно 60 мобильных кабин. Правда, это по всем районам. Но львиную долю обещали разместить на набережной.

Музей на набережной (Парк «Городское начало», ул.Обская, 4)

Программа «Ново-Николаевск: и в шутку, и всерьез» называется культурно-просветительской, что не вызывает энтузиазма. Однако, для любопытных горожан здесь будет много интересной информации и малоизвестных фактов. Будет чему удивиться. Здесь интеллектуальные развлечения.

На что стоит обратить внимание.

В 15.00 Ирина Хлебникова рассказывает о покровительстве Николая II над Ново-Николаевском. Какой вклад внес император в становление города, какие подарки царская семья преподносила новониколаевцам.

Парк "Городское начало и музей расположены на краю набережной
Фото:Сайт 2ГИС

Часом раньше – в 14.00 лекция «Даты и люди». Послушать известного историка Константина Голодяева всегда увлекательно. Назвать лекциями такие выступления язык не поворачивается.

Встреча с писателем, автором бестселлера «Мифосибирск» Игорем Мараниным начнется в 16.00. Будет автограф-сессия и мифы и легенды города на Оби.

С 17.00 до 18.00 здесь «Джаз на набережной». Концерт музыкантов Новосибирского Дома джаза.

Детей можно занять детским квестом - тайны старинного дома с 10.00 до 14.00.

Шикарная Михайловская набережная объявлена главной площадкой Дня города 26 июня 2022
Фото:Дмитрий Тростников

Еще весь день на набережной речные экскурсионные прогулки на теплоходах, но они платные. Корабли стартуют с пристани речного вокзала.

Парк Городское начало

В 22.45 фестиваль фейерверков - главное вечернее «блюдо» праздника пройдет в Парке Городское начало. Фестиваль называется «Огни родного города». Три команды запустят фейерверки с плотов посреди реки Оби. Они будут соревноваться – у кого красочнее.

Новосибирская молодежь приходит на набережную смотреть салюты и фейерверки
Фото:Дмитрий Тростников

Но есть минус – Парк городское начало расположен на самом краю набережной. Там, где памятник Александру третьему и сейчас площадка строительства четвертого моста. Длина всей Михайловской набережной около 2 км – так показывают Яндекс.карты. На противоположном краю, где главная сцена фейерверки будет хуже видно. И Октябрьский мост перекроют – оттуда не посмотреть.

А с 22.00 до 23.40 будет закрыта станция метро «Речной вокзал». Уехать вечером с набережной проблематично. Придется уходить пешком.

Станцию метро "Речной вокзал" закроют с 22.00 в День города
Фото:Дмитрий Тростников

Пл. Пименова перед ГПНТБ: шоу экскаваторов, пожарная техника и силачи с 10.00 до 18.00

Программа перед ГПНТБ называется Выставка Достижений Новосибирского Хозяйства. Здесь будут впечатлять технологиями.

«Шоу экскаваторов» — выступление специальной строительной техники. Обычно их «танцы» незабываемое зрелище.

Еще выставка пожарной техники МЧС.

Шоу автозвука устраивает федерация автоспорта.

Танцы экскаваторов пройдут перед ГПНТБ на пл.Пименова
Фото:Дмитрий Тростников

Все это дневные шоу, программа рассчитана с 10.00 до 18.00. Точно время начала разных шоу в программе не указано. Но экскаваторы на прошлых Днях города танцевали периодически, минут по пять, примерно каждые полчаса.

Красота и сила также продемонстрируют себя перед ГПНТБ.

Богатырского движение «Сильнейшая нация мира» покажет силовые достижения.

Дефиле с показом детской, женской, мужской одежды, спортивной одежды и коллекции экомоды заинтересует прекрасных дам.

Парки и скверы центра Новосибирска: танцоры, поэты, художники, кино на траве

Центральный парк

Основные площадки надо искать в аллее вдоль улицы Ядринцевской. Перед входом соревнуются танцоры: Dance Battle (площадка внутри парка справа от главного входа).

Будут площадки: граффитистов, художников, музыкантов. Много разного на площадке «Пикник».

Интересной выглядит программа площадки «Игротека». Там выставка комиксов и буккроссинг 12:00 – 14:00. С 14:00 и вплоть до 18:00 пройдет игротека от молодежной библиотеки.

Первомайский и Театральный сквер

Только яркие фотозоны и минимум событий, что непривычно для Дня города. Поэтический вечер в Театральном «Стихи в кармане». Он начнется с 17 часов.

Нарымский сквер

Дневная программа с 14.00. Пространства семейное, творческое, просвещения, сцены и даже медитации. В вечерней программе «Фестиваль уличного кино» 21.00 – 23.00. Площадка «Кино на траве» (ориентир: поляна перед будкой ул. Челюскинцев, 21 к2). Показывать будут короткометражки.

День города 2022 в Нарымском сквере
Фото:https://welcome-novosibirsk.ru/

ПКиО «Березовая роща»

С 14.00 до 18.00 в «Березовой роще» будет кипеть общественная жизнь. Ярмарка-презентация общественных организаций «Активный город». Площадки «Комфортная среда. Экология»; «Социальная помощь. Благотворительность и волонтерство», «Патриотическое воспитание».

Праздник в районах: фейерверки в Академгородке и Парке Кирова, самолет арт-объект

Ленинский район - Парк «им. С. М. Кирова»

Праздник в саду Кирова особенно ценен салютом на левом берегу. Он пройдет 22.50 – 23.00. Разнообразная праздничная программа, посвященная 129-летию в парке весь день с 12.00.

Академгородок

В городке главные праздничные события площадке у ДК «Академия» и ТРК «Эдем». Вечерняя праздничная программа на Ильича, 4 запланирована 18.00 – 21.00. Перед «Эдемом» на ул.Кутателадзе днем – детские активности. С 20.00 вечернее шоу: рок-группа «Иван-Кайф», барабанщики. И тоже салют. Начало в 22.55.

Дзержинский район

В День города состоится открытие сквера Авиаконструктора Антонова. На пересечении улиц 25 лет Октября и Авиастроителей. Легендарный самолет АН-2 там уже установили заранее.

Каждый район Новосибирска подготовил массу праздничных предприятий. Их полный список файле пресс-релиза мэрии города, его можно скачать.

Задействованы все парки Новосибирска.

Сюжеты:
День города 2022
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