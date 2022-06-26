Уточненная программа Дня города в Новосибирске 26 июня 2022: парки, концерты, салюты

Фестиваль мороженого, танцы экскаваторов, концерт звезд, фестиваль фейерверков и еще два салюта в Новосибирске 26 июня 2022. Расписание самых интересных событий и шоу в программе праздника День города по районам, и время - во сколько они начинаются, в материале Atas.info.

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