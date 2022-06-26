Уточненная программа Дня города в Новосибирске 26 июня 2022: парки, концерты, салюты

129-летие города Новосибирска 26 июня 2022 проводится в непривычном формате, фактически - «у дома». В центре - на площади Ленина и вокруг нее - не будет праздничных гуляний и салюта, как обычно. Торжества перекочевали в парки всех районов Новосибирска. Отдохнуть и развлечься можно без езды по городу. Но во многих районах праздники пройдут в дневное время. Самое интересное - на главных площадках.
На набережной праздник будет продолжаться с утра до ночи. Эпизодами – на главной сцене, весь день - на площадках вдоль набережной. Фейерверки запустят с плотов на реке Обь перед парком «Городское начало» - это край набережной. Отметим самое интересное.
Главная сцена
В 10.00 торжественное открытие Дня города с участием мэра, председателя горсовета и высоких гостей.
Концерт звезд МузТВ посмотреть и послушать можно тоже на главной сцене, но вечером с 20.30 до 22.45. Здесь собираются «зажечь» Гузель Хасанова, Анатолий Цой и группа Reflex – звезды МузТВ.
Променад
С 11.00 до 18.00 вдоль променада будет работать «Площадка спорта».
Днем здесь будут играть в уличный баскетбол, проведут Кубок города Новосибирска по армрестлингу, и гонку с препятствиями «Сибирский предел», работает клуб «Сибирские ходоки» (это северная ходьба) и много других видов спорта. Анонсированы даже соревнования по автомобильному спорту в дисциплине автокросс.
Фестиваль мороженого и детские активности – тоже будут проходить вдоль променада под девизом «Новосибирск – столица детства» с 11.00.
Туалетов на набережной в День города должно прибавиться. Чиновники мэрии собираются установить в День города дополнительно 60 мобильных кабин. Правда, это по всем районам. Но львиную долю обещали разместить на набережной.
Музей на набережной (Парк «Городское начало», ул.Обская, 4)
Программа «Ново-Николаевск: и в шутку, и всерьез» называется культурно-просветительской, что не вызывает энтузиазма. Однако, для любопытных горожан здесь будет много интересной информации и малоизвестных фактов. Будет чему удивиться. Здесь интеллектуальные развлечения.
На что стоит обратить внимание.
В 15.00 Ирина Хлебникова рассказывает о покровительстве Николая II над Ново-Николаевском. Какой вклад внес император в становление города, какие подарки царская семья преподносила новониколаевцам.
Часом раньше – в 14.00 лекция «Даты и люди». Послушать известного историка Константина Голодяева всегда увлекательно. Назвать лекциями такие выступления язык не поворачивается.
Встреча с писателем, автором бестселлера «Мифосибирск» Игорем Мараниным начнется в 16.00. Будет автограф-сессия и мифы и легенды города на Оби.
С 17.00 до 18.00 здесь «Джаз на набережной». Концерт музыкантов Новосибирского Дома джаза.
Детей можно занять детским квестом - тайны старинного дома с 10.00 до 14.00.
Еще весь день на набережной речные экскурсионные прогулки на теплоходах, но они платные. Корабли стартуют с пристани речного вокзала.
Парк Городское начало
В 22.45 фестиваль фейерверков - главное вечернее «блюдо» праздника пройдет в Парке Городское начало. Фестиваль называется «Огни родного города». Три команды запустят фейерверки с плотов посреди реки Оби. Они будут соревноваться – у кого красочнее.
Но есть минус – Парк городское начало расположен на самом краю набережной. Там, где памятник Александру третьему и сейчас площадка строительства четвертого моста. Длина всей Михайловской набережной около 2 км – так показывают Яндекс.карты. На противоположном краю, где главная сцена фейерверки будет хуже видно. И Октябрьский мост перекроют – оттуда не посмотреть.
А с 22.00 до 23.40 будет закрыта станция метро «Речной вокзал». Уехать вечером с набережной проблематично. Придется уходить пешком.
Программа перед ГПНТБ называется Выставка Достижений Новосибирского Хозяйства. Здесь будут впечатлять технологиями.
«Шоу экскаваторов» — выступление специальной строительной техники. Обычно их «танцы» незабываемое зрелище.
Еще выставка пожарной техники МЧС.
Шоу автозвука устраивает федерация автоспорта.
Все это дневные шоу, программа рассчитана с 10.00 до 18.00. Точно время начала разных шоу в программе не указано. Но экскаваторы на прошлых Днях города танцевали периодически, минут по пять, примерно каждые полчаса.
Красота и сила также продемонстрируют себя перед ГПНТБ.
Богатырского движение «Сильнейшая нация мира» покажет силовые достижения.
Дефиле с показом детской, женской, мужской одежды, спортивной одежды и коллекции экомоды заинтересует прекрасных дам.
Центральный парк
Основные площадки надо искать в аллее вдоль улицы Ядринцевской. Перед входом соревнуются танцоры: Dance Battle (площадка внутри парка справа от главного входа).
Будут площадки: граффитистов, художников, музыкантов. Много разного на площадке «Пикник».
Интересной выглядит программа площадки «Игротека». Там выставка комиксов и буккроссинг 12:00 – 14:00. С 14:00 и вплоть до 18:00 пройдет игротека от молодежной библиотеки.
Первомайский и Театральный сквер
Только яркие фотозоны и минимум событий, что непривычно для Дня города. Поэтический вечер в Театральном «Стихи в кармане». Он начнется с 17 часов.
Нарымский сквер
Дневная программа с 14.00. Пространства семейное, творческое, просвещения, сцены и даже медитации. В вечерней программе «Фестиваль уличного кино» 21.00 – 23.00. Площадка «Кино на траве» (ориентир: поляна перед будкой ул. Челюскинцев, 21 к2). Показывать будут короткометражки.
ПКиО «Березовая роща»
С 14.00 до 18.00 в «Березовой роще» будет кипеть общественная жизнь. Ярмарка-презентация общественных организаций «Активный город». Площадки «Комфортная среда. Экология»; «Социальная помощь. Благотворительность и волонтерство», «Патриотическое воспитание».
Ленинский район - Парк «им. С. М. Кирова»
Праздник в саду Кирова особенно ценен салютом на левом берегу. Он пройдет 22.50 – 23.00. Разнообразная праздничная программа, посвященная 129-летию в парке весь день с 12.00.
Академгородок
В городке главные праздничные события площадке у ДК «Академия» и ТРК «Эдем». Вечерняя праздничная программа на Ильича, 4 запланирована 18.00 – 21.00. Перед «Эдемом» на ул.Кутателадзе днем – детские активности. С 20.00 вечернее шоу: рок-группа «Иван-Кайф», барабанщики. И тоже салют. Начало в 22.55.
Дзержинский район
В День города состоится открытие сквера Авиаконструктора Антонова. На пересечении улиц 25 лет Октября и Авиастроителей. Легендарный самолет АН-2 там уже установили заранее.
Каждый район Новосибирска подготовил массу праздничных предприятий. Их полный список файле пресс-релиза мэрии города, его можно скачать.
Задействованы все парки Новосибирска.