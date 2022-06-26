В Новосибирске из-под асфальта льется фонтан воды из-за дефектов на теплотрассе

В Новосибирске из-под асфальта льется фонтан воды из-за дефектов на теплотрассе
В Новосибирске из-под асфальта льется фонтан воды из-за дефектов на теплотрассе
Вчера, 18:02ГородФото: atas.info
Вода затопила улицу Кошурникова в Новосибирске – размыто дорожное покрытие. Работы начнут уже ночью.

Как рассказал очевидец, из-под асфальта льется маленький фонтан воды. Протечку заметили у дома №27 (у перекрестка улицы Лежена и Кошурникова). Вода течет без остановки с субботы, 25 июня.

Как рассказали в пресс-службе СГК, действительно, вода появилась из-за множественных дефектов на теплотрассе. К ремонту бригада приступит этой ночью.

«Работы предстоит провести на пяти участках теплосети — силами нескольких бригад. Приступаем к ремонту этой ночью, с 01:00 27 июня. Завершить работы планируем к 13:00 28 июня»,

рассказали НГС в СГК.

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