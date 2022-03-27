В центре Новосибирска можно купить жилье за 900 тысяч рублей

В центре Новосибирска можно купить жилье за 900 тысяч рублей
В центре Новосибирска можно купить жилье за 900 тысяч рублей
Сегодня, 11:50ГородФото: N1.ruОбщая кухня.
Также можно приобрести комнаты дороже - за 1,3 млн рублей.

В центре Новосибирска самое дешевое жилье стоит 900 тысяч рублей. По данным сайта N1.ru, полноценную однокомнатную квартиру в центральной части города у НОВАТа можно приобрести минимум за 4,5 миллиона рублей.

Так, самая дешевая комната в центре Новосибирска находится на улице Каменская в доме №84в. Он расположен недалеко от ТЦ «Галерея Новосибирск». Владелец продает комнату за 900 тысяч рублей. Там есть общая кухня, раковина, плита и другая бытовая техника.

Еще несколько недорогих комнат продают в одном доме по адресу Каменская №26. Дом находится рядом с оперным театром. Самая дешевая комната там стоит 1,3 миллиона рублей. Ее площадь составляет 11,2 квадратных метров. В жилье сделан ремонт, однако мебели там нет.

Кроме того, в этом же доме продают комнату побольше – 16,1 квадратных метров. Владелец просит за нее 1,4 миллиона рублей.

Также в доме № 49а на улице Советской продают две комнаты за 2,1 миллиона рублей. Они имеют площадь 17 и 13,2 квадратных метров. В одной квартире есть вода, слив и стиральная машина, пишет НГС.

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