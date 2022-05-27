«Новосибирск не город»: Артемий Лебедев назвал Красноярск реальной столицей Сибири

«Новосибирск не город»: Артемий Лебедев назвал Красноярск реальной столицей Сибири
«Новосибирск не город»: Артемий Лебедев назвал Красноярск реальной столицей Сибири
Сегодня, 15:35ГородФото: Артемий Лебедев
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев вновь высмеял Новосибирск, назвав его «не городом»

Артемий Лебедев не раз лестно отзывался о столице Сибири. Дизайнер часто критикует Новосибирск и в 2019 году призвал «бежать оттуда, так как это город недоразумение».

В этот раз блогер вел прямой эфир, на котором подписчик задал ему вопрос о том, какой из двух городов-миллионников являются столицей Сибири. В ответ прозвучало нелестное высказывание в адрес Новосибирска.

«Конечно же, Красноярск. Новосибирск — это ж*а. Это вообще не город, а недоразумение. После моего ответа, наверняка, заплакали новосибирцы и ликуют красноярцы», - цитирует слова блогера Телеграм-канал "Проспект Мира".

Также Лебедев назвал Новосибирск провинциальным и некомфортным городом, из которого все хотят сбежать. По мнению дизайнера, единственным плюсом города – уровень науки.

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