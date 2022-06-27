129-летие Новосибирска: звездный концерт на Михайловской набережной (смотрим фото)

129-летие Новосибирска: звездный концерт на Михайловской набережной (смотрим фото)
129-летие Новосибирска: звездный концерт на Михайловской набережной (смотрим фото)
27 июня, 08:12ГородЭмилия КаплунскаяФото: atas.infoГузель Хасанова поет для новосибирцев

129-летие Новосибирска: лучшие фото Дня города 26 июня 2022

26 июня новосибирцы отпраздновали День города. На главной сцене выступили звезды МузТВ, а послушать их пришли несколько тысяч человек. Рассказываем и показываем, как это было – в материале Atas.info.

Главной площадкой для торжества стала Михайловская набережная. Весь день организаторы устраивали всевозможные развлечения для народа. Работали площадки спорта, детские забавы (фестиваль мороженого чего стоит), артисты исполняли джаз, но больше всего новосибирцы ждали певцов МузТВ.

Красота на Михайловской набережной
Фото:atas.info

Кстати, на площади Пименова у ГПНТБ прошло не меньше интересных событий. Сибиряки могли увидеть шоу экскаваторов (строительная техника кружилась в танце), выставку пожарной техники МЧС, а также выступление силачей (богатырей, не меньше) и ошеломляющий автозвук.

Выставка пожарной техники
Фото:atas.info

Не обошлось и без модного дефиле. Модели продемонстрировали женскую, мужскую, спортивную одежду из коллекции экомоды, а полюбоваться на изделия пришли десятки модниц.

Модное дефиле на ГПНТБ
Фото:atas.info

На Михайловской набережной 26 июня на 129-летие Новосибирска спели Гузель Хасанова, Анатолий Цой и группа Reflex. Звезды по-настоящему зажгли зрителей, исполняя хитовые песни.

Главная сцена
Фото:atas.info

На концерт пришли посмотреть несколько тысяч сибиряков. Толпа собралась не мысленная! Молодежь и не только сидели на траве, ходили по берегу, а также стояли возле главной сцены, подпевая знаменитостям. Атмосфера позволяла даже станцевать, только места было маловато.

Некоторые уже устали за столь насыщенный день
Фото:atas.info

Не менее главное и долгожданное событие – фестиваль фейерверков. Их запустили с плотов на реке Обь рядом с парком «Городское начало». Новосибирцы фотографировались на фоне красивейшего салюта, а снимками делились в соцсетях. Действительно, День города вышел на славу.

Зрители наслаждаются концертом
Фото:atas.info

Сюжеты:
День города 2022
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