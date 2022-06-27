129-летие Новосибирска: звездный концерт на Михайловской набережной (смотрим фото)

Главной площадкой для торжества стала Михайловская набережная. Весь день организаторы устраивали всевозможные развлечения для народа. Работали площадки спорта, детские забавы (фестиваль мороженого чего стоит), артисты исполняли джаз, но больше всего новосибирцы ждали певцов МузТВ.
Кстати, на площади Пименова у ГПНТБ прошло не меньше интересных событий. Сибиряки могли увидеть шоу экскаваторов (строительная техника кружилась в танце), выставку пожарной техники МЧС, а также выступление силачей (богатырей, не меньше) и ошеломляющий автозвук.
Не обошлось и без модного дефиле. Модели продемонстрировали женскую, мужскую, спортивную одежду из коллекции экомоды, а полюбоваться на изделия пришли десятки модниц.
На Михайловской набережной 26 июня на 129-летие Новосибирска спели Гузель Хасанова, Анатолий Цой и группа Reflex. Звезды по-настоящему зажгли зрителей, исполняя хитовые песни.
На концерт пришли посмотреть несколько тысяч сибиряков. Толпа собралась не мысленная! Молодежь и не только сидели на траве, ходили по берегу, а также стояли возле главной сцены, подпевая знаменитостям. Атмосфера позволяла даже станцевать, только места было маловато.
Не менее главное и долгожданное событие – фестиваль фейерверков. Их запустили с плотов на реке Обь рядом с парком «Городское начало». Новосибирцы фотографировались на фоне красивейшего салюта, а снимками делились в соцсетях. Действительно, День города вышел на славу.