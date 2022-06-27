Какие тарифы ЖКХ повышают в Новосибирске с 1 июля 2022

Коммунальные услуги увеличатся примерно до 6% с начала второго летнего месяца. Об этом гласят данные из постановления департамента по тарифам Новосибирской области.
Так, за холодное водоснабжение горожане будут платить 21,40 руб. вместо 20,35 рублей. Больше всего подорожает горячая вода от СГК - сразу на 5,19%. Кубометр будет стоить 124,02 рубля вместо 117,90 руб. При этом ООО «Энергосети Сибири» повысят до 124,39 руб./м3.
Цены на электроэнергию устанавливали в расчете на разные типы помещений и категории получателей услуг. Горожане начнут оплачивать электричество по-новому – это 3,08 рублей за кВт·ч.
Стоимость тепловой энергии «СИБЭКО» поднимется с 1505,98 до 1584,28 рублей. А от «Генерация Сибири» будет стоить 1536,38 руб./Гкал.
Коммунальные отходы будут вывозить за 462,48 рубля за кубометр – около 92 рублей с человека. Ещё в начале года стоимость вывоза ТКО стоила 439,62 руб.
Также Новосибирскоблгаз повысил тариф на газ до 96,62 руб. м3, это при условии, если в квартире стоят приборы учета. Газ от «Газпром» пока остается тем же - 6758,0 руб./1000 м3.