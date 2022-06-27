Какие тарифы ЖКХ повышают в Новосибирске с 1 июля 2022

Какие тарифы ЖКХ повышают в Новосибирске с 1 июля 2022
Какие тарифы ЖКХ повышают в Новосибирске с 1 июля 2022
27 июня, 15:14ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Власти Новосибирска утвердили новые тарифы на услуги ЖКХ. Рассказываем, как подорожает коммуналка с 1 июля 2022 года.

Коммунальные услуги увеличатся примерно до 6% с начала второго летнего месяца. Об этом гласят данные из постановления департамента по тарифам Новосибирской области.

Сколько будет стоить холодная и горячая вода с 1 июля 2022:

Так, за холодное водоснабжение горожане будут платить 21,40 руб. вместо 20,35 рублей. Больше всего подорожает горячая вода от СГК - сразу на 5,19%. Кубометр будет стоить 124,02 рубля вместо 117,90 руб. При этом ООО «Энергосети Сибири» повысят до 124,39 руб./м3.

Новые тарифы на электроэнергию:

Цены на электроэнергию устанавливали в расчете на разные типы помещений и категории получателей услуг. Горожане начнут оплачивать электричество по-новому – это 3,08 рублей за кВт·ч.

Стоимость тепловой энергии «СИБЭКО» поднимется с 1505,98 до 1584,28 рублей. А от «Генерация Сибири» будет стоить 1536,38 руб./Гкал.

Тарифы на вывоз мусора с 1 июля:

Коммунальные отходы будут вывозить за 462,48 рубля за кубометр – около 92 рублей с человека. Ещё в начале года стоимость вывоза ТКО стоила 439,62 руб.

Что с тарифами на газ:

Также Новосибирскоблгаз повысил тариф на газ до 96,62 руб. м3, это при условии, если в квартире стоят приборы учета. Газ от «Газпром» пока остается тем же - 6758,0 руб./1000 м3.

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