Станция «Спортивная» появилась на указателях в метрополитене Новосибирска

«Идет плановая работа в метрополитене по замене указателей на новые. Они установлены по второму пути на Ленинской линии. Также по первому пути по Дзержинской линии», - уточнили журналисту в пресс-службе метро.
По словам сотрудников, в течение нескольких недель в метрополитене поменяют все указатели. Таким образом, идет подготовка к открытию долгожданной станции «Спортивная».
Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что «Спортивная» практически достроена. Ещё в мае там укладывали пол, приступали к монтажу панно с изображением спортсменов. А до этого запускали эскалаторы.
Станцию «Спортивная» начали возводить к МЧМ по хоккею-2023, однако соревнования позже в России отменили. При этом власти обещали, что сроки ввода объекта в эксплуатацию из-за этого не сместятся.