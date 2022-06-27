Станция «Спортивная» появилась на указателях в метрополитене Новосибирска

Станция «Спортивная» появилась на указателях в метрополитене Новосибирска
Станция «Спортивная» появилась на указателях в метрополитене Новосибирска
27 июня, 15:56ГородФото: atas.info
Новосибирский метрополитен обновил указатели из-за будущей станции «Спортивная». Скоро заменят остальные.

«Идет плановая работа в метрополитене по замене указателей на новые. Они установлены по второму пути на Ленинской линии. Также по первому пути по Дзержинской линии», - уточнили журналисту в пресс-службе метро.

По словам сотрудников, в течение нескольких недель в метрополитене поменяют все указатели. Таким образом, идет подготовка к открытию долгожданной станции «Спортивная».

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что «Спортивная» практически достроена. Ещё в мае там укладывали пол, приступали к монтажу панно с изображением спортсменов. А до этого запускали эскалаторы.

Станцию «Спортивная» начали возводить к МЧМ по хоккею-2023, однако соревнования позже в России отменили. При этом власти обещали, что сроки ввода объекта в эксплуатацию из-за этого не сместятся.

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