В Новосибирске Сад Кирова реконструируют в античном стиле

Специалисты взяли за основу эпоху Возрождения при составлении дизайна Сада Кирова. В парке появится детская площадка, напоминающая «Акрополь», а также фонтан и ресторанный дворик с мотивами Италии.
Кроме того, в проекте предусмотрены площадки в шахматном оформлении. Все объекты разграничат растениями или узорными стенами. Таким образом, архитекторы создадут «дышащее» пространство и отдыхать в каждой зоне будет комфортнее.
Парк оборудуют скамейками, прудом, табличками с указателями, спортивными секциями, беседками и даже солнечными часами. Территорию украсят гирлянды.
За дизайн-проект смогут проголосовать новосибирцы на сайте «Зеленый Новосибирск». Обсуждение состоится 1 июля в 16:00 администрации Ленинского района.