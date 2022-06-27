В Новосибирске Сад Кирова реконструируют в античном стиле

В Новосибирске Сад Кирова реконструируют в античном стиле
В Новосибирске Сад Кирова реконструируют в античном стиле
27 июня, 20:23ГородФото: Зеленый Новосибирск
Мэрия Новосибирска подготовила дизайн-проект парка им. Кирова и вынесла его на всеобщее голосование 27 июня. Территорию реконструируют в античном стиле.

Специалисты взяли за основу эпоху Возрождения при составлении дизайна Сада Кирова. В парке появится детская площадка, напоминающая «Акрополь», а также фонтан и ресторанный дворик с мотивами Италии.

Кроме того, в проекте предусмотрены площадки в шахматном оформлении. Все объекты разграничат растениями или узорными стенами. Таким образом, архитекторы создадут «дышащее» пространство и отдыхать в каждой зоне будет комфортнее.

Фото:Зеленый Новосибирск

Парк оборудуют скамейками, прудом, табличками с указателями, спортивными секциями, беседками и даже солнечными часами. Территорию украсят гирлянды.

За дизайн-проект смогут проголосовать новосибирцы на сайте «Зеленый Новосибирск». Обсуждение состоится 1 июля в 16:00 администрации Ленинского района.

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