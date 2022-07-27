«Давит на нервы»: новосибирцы возмущены постоянным гулом от Центрального рынка

«Давит на нервы»: новосибирцы возмущены постоянным гулом от Центрального рынка
«Давит на нервы»: новосибирцы возмущены постоянным гулом от Центрального рынка
Вчера, 09:19ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Жители Новосибирска пожаловались на шум возле Центрального рынка

Жители Новосибирска пожаловались на постоянный шум, который исходит от Центрального рынка. Об этом Atas.info рассказали очевидцы.

По словам новосибирцев, непонятный гул начинается с шести утра до позднего вечера. Звуки похожи на работающий пылесос. От шума устали все жители близлежащих домов.

«Этот монотонный постоянный высокий звук давит на нервы. Я писала в пресс-службу рынка и в приёмную директора, но в первом случае формальная отписка, после которой ничего не поменялось, во втором случае и вовсе игнор»,

поделилась местная жительница.

Видео:очевидцев, АСТ-54

Теперь женщина хочет добиться проверки, допустим ли такой уровень шума. Кроме того, сибирячка намерена привлечь к проблеме ответственные органы.

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