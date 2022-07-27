Роскошный пятиэтажный дворец с комнатой для шуб продают в Новосибирске за 110 млн

Роскошный пятиэтажный дворец с комнатой для шуб продают в Новосибирске за 110 млн
Роскошный пятиэтажный дворец с комнатой для шуб продают в Новосибирске за 110 млн
Вчера, 08:36ГородФото: N1.ru (АН «Жилфонд»)
В пригороде Новосибирске в дачном поселке Мочище продают роскошный коттедж с итальянской мебелью и с этажом под СПА-зону. Объявление выставили на одном из бесплатных сайтов еще весной.

Дом – пятиэтажный. Потолки – мечта эстета, потому что они трехметровые. Владелец утверждает, что мебель в коттедже почти вся итальянская, лестница сделана из мрамора, а полы подогреваются.

На отдельном этаже есть бассейн, джакузи, сауна, а в подвале имеется спортзал. Кроме того, во дворце есть отдельная комната для шуб с бронированной дверью. На территории участка есть озеро с рыбой.

Напомним, роскошный коттедж на окраине Новосибирска продают за 65 млн рублей. Сам особняк двухэтажный. В цокольном этаже есть личный кабинет для работы, прачечная, помещение под спортзал и непосредственно гараж для автомобиля. На первом этаже располагаются кухня, гостиная и гардероб, а на втором – спальня и детская. На мансарде есть место под еще одну комнату и бильярдный зал.

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