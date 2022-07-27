В Новосибирске станцию метро «Спортивная» достроят к сентябрю 2022 года

Как отметил глава города, работы на объекте идут полным ходом, причин для отставания от графика нет. Уже к началу осени новая станция должна быть готова.
«На станции осталось закончить архитектурные работы, монтаж некоторых коммуникаций – дверей и навесного потолка. Потом приступим к облагораживанию территории», - пояснил глава «Метро МиР» Александр Мысик.
В августе начнут установку лифтов, а также дверей и витражей. После рабочие доберутся до турникетов.
Как отметил мэр Локоть строительство станции «Спортивная» обошлось в 3 млрд рублей. Часть материалов закупалась в Китае, другая в России.