В Новосибирске станцию метро «Спортивная» достроят к сентябрю 2022 года

В Новосибирске станцию метро «Спортивная» достроят к сентябрю 2022 года
В Новосибирске станцию метро «Спортивная» достроят к сентябрю 2022 года
Вчера, 18:23ГородФото: atas.info
Станция метрополитена «Спортивная» в Новосибирске к сентябрю этого года должна быть полностью завершена. План работ обозначил мэр Анатолий Локоть.

Как отметил глава города, работы на объекте идут полным ходом, причин для отставания от графика нет. Уже к началу осени новая станция должна быть готова.

«На станции осталось закончить архитектурные работы, монтаж некоторых коммуникаций – дверей и навесного потолка. Потом приступим к облагораживанию территории», - пояснил глава «Метро МиР» Александр Мысик.

В августе начнут установку лифтов, а также дверей и витражей. После рабочие доберутся до турникетов.

Как отметил мэр Локоть строительство станции «Спортивная» обошлось в 3 млрд рублей. Часть материалов закупалась в Китае, другая в России.

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