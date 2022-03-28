Участок трассы Чуйского тракта под Новосибирском отремонтируют за 247 млн рублей

Ремонт продлится с 21 мая 2022 года до 1 сентября 2023 года. За это время будет отремонтирован участок трассы в Черепановском и Искитимском районах Новосибирской области протяженностью почти 18 километров. В сутки по этой дороге проезжает почти 9 тысяч машин, пишет НГС.