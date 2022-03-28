Участок трассы Чуйского тракта под Новосибирском отремонтируют за 247 млн рублей

Участок трассы Чуйского тракта под Новосибирском отремонтируют за 247 млн рублей
Участок трассы Чуйского тракта под Новосибирском отремонтируют за 247 млн рублей
Сегодня, 06:02ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Ремонтные работы необходимо завершить в сентябре 2023 года.

В Новосибирской области отремонтируют участок федеральной трассы «Чуйской тракт» в 2022 году. На сайте госзакупок появился конкурс на выполнение работ. Его объявило ФКУ «Сибуправтодор». Заявки на участие в торгах принимают до 11 апреля.

Стоимость ремонта дороги обойдется в 247 миллионов рублей. Необходимые работы нужно провести с 72-го по 90-й километр. За эти деньги подрядчик должен подготовить дорогу к ремонту, очистить ее от пыли и грязи, выполнить фрезерование покрытия, устранить просадки и обустроить новые защитные слои. Также необходимо укрепить обочины, нанести разметку и заменить датчики.

Ремонт продлится с 21 мая 2022 года до 1 сентября 2023 года. За это время будет отремонтирован участок трассы в Черепановском и Искитимском районах Новосибирской области протяженностью почти 18 километров. В сутки по этой дороге проезжает почти 9 тысяч машин, пишет НГС.

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