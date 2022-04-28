11 домов Новосибирска обратились к губернатору против застройки на месте «Универсама»

Жильцы подозревают, что проект принимается с нарушениями, о чем сказано в письме прокурору Якову Хорошеву. «Публичной информации о дате проведения этого заседания (презентации в мэрии. Прим. Ред.) ни в одном официальном ресурсе не было. На презентации проекта застройщик не присутствовал. Группа архитекторов «Ар. Тэго» и «КиФ» предоставили только визуальные эскизы фасада на уровне первых двух этажей. Нет необходимых инженерно-геологических изысканий. Соответственно не известно, как поведет себя грунт в районе застройки.