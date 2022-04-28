11 домов Новосибирска обратились к губернатору против застройки на месте «Универсама»

Коллективные обращения к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, мэру Новосибирска Анатолию Локтю, прокурору области Якову Хорошеву, вице-мэру Анне Терешковой и еще ряду адресатов направили жильцы домов: №№ 32, 34, 35 по ул. Урицкого, № 5 по ул. Орджоникидзе, №№ 9, 18, 20 по ул. Ленина, № 18 по ул. Вокзальная магистраль, №№ 35, 35а по ул. Советская, № 1 по ул. Салтыкова-Щедрина.
Жителей центра Новосибирска напугали и заставили сплотиться планы строительства высотного жилого комплекса на месте магазина «Универсам».
Люди указывают на многочисленные проблемы, которые создаст точечная застройка в «тихом» центре города: транспортные проьлемы, нагрузка на коммунальные сети, проблемы с инсоляцией, стихийными парковками. Максимальная этажность ЖК предусмотрена 23 этажа, наибольшая высота комплекса 80 м. «Тень от высотной доминанты - 80-метровой башни, которую предлагают установить вглубь квартала, с восхода и до заката накроет существующие фасады и уютные дворики».
Но особенно жители опасаются разрушения своих домов советской постройки, из-за строительных работ. «Как показывает опыт ранее возведенных строений, (например, по ул. Урицкого, 21), монтаж нового здания привел к необратимым разрушениям соседних жилых домов по ул. Щетинкина, 28 и ул. Урицкого,17. Люди живут в аварийных домах либо вынуждены менять место жительства», - сказано в обращении к губернатору Андрею Травникову.
«Отремонтированные в 2021 году дома №18 по ул. Ленина, №№35 и 37 по улице Урицкого за счет средств Фонда Модернизации ЖКХ НСО, могут пострадать от многочисленных вибраций, вызванных соседним строительством», - считают жители, наученные горьким опытом.
Жильцы подозревают, что проект принимается с нарушениями, о чем сказано в письме прокурору Якову Хорошеву. «Публичной информации о дате проведения этого заседания (презентации в мэрии. Прим. Ред.) ни в одном официальном ресурсе не было. На презентации проекта застройщик не присутствовал. Группа архитекторов «Ар. Тэго» и «КиФ» предоставили только визуальные эскизы фасада на уровне первых двух этажей. Нет необходимых инженерно-геологических изысканий. Соответственно не известно, как поведет себя грунт в районе застройки.
Кроме того, земельные участки по ул. Ленина, 10 и Ленина, 10а, с кадастровыми номерами: 54:35:021195:231, 54:35:021195:230 и 54:35:021195:43, расположены в общественно-деловой зоне, в части подзоны специализированной малоэтажной застройки (ОД-4.1). Предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства в этой зоне - 4 этажа».
Перечислены и другие доводы, которые люди просят проверить и «принять незамедлительные меры прокурорского реагирования для защиты безопасности и жизни людей».
Мэра Новосибирска Анатолий Локтя жители просят «поручить профильным департаментам досконально разобраться в данном вопросе», обратив внимание на ряд параметров: этажность, транспортная сеть, социальная инфраструктура, инженерные сети, инсоляция, влияние на площадь перед историческим кинотеатром «Победа».
«На наш взгляд, мэрия превышает свои полномочия, поспешно принимает решения в пользу точечной высотной застройки, не учитывая сложившуюся градостроительную ситуацию центральной части, состояние транспортной нагрузки и инженерных сетей. Содействие смене зонирования и изменению назначения земельного участка может привести к непоправимой градостроительной ошибке», - сказано в письме губернатору Травникову.
Главу региона просят вступиться за интересы жителей и «помочь в отстаивании сохранения культурного, исторического и архитектурного наследия» столицы Сибири.
Обращения и подписные листы жителей направлены также: Заместителю мэра - начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьеву; Начальнику управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Е.В. Улитко; Начальнику инспекции Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Е.Г. Медведевой; Заместителю мэра - начальнику департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска А.В.Терешковой; Главе Адмнистрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска С.И. Канунникову и депутату Совета депутатов города Новосибирска Ростиславу Антонову.
Ранее Atas.info рассказывал, как с «обреченного» «Универсама» убрали название.