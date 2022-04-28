В Новосибирске объявлен конкурс на ремонт Октябрьского моста за 2 миллиарда рублей

Еще в марте были объявлены торги на ремонт моста за 998 миллионов рублей. Однако позже выбор подрядчика отменили, а мэр Анатолий Локоть заявил о нехватке финансирования. Сейчас назвали новую сумму ремонтных работ – 2,2 миллиарда рублей.