Давка и пробки: почему на Дне города в Новосибирске сотни тысяч людей не попали домой

Мэрия прокомментировала пробки и давку на День города в Новосибирске

Власти города Новосибирска ответили на вопрос большинства жителей – почему во время празднования Дня города в Октябрьском районе образовались огромные пробки и давка людей. Свое мнение озвучил начальник департамента ЧС мэрии Сергей Куценко на аппаратном совещании во вторник, 28 июня.

На Михайловской набережной в праздник собралось более 200 тысяч новосибирцев. В связи с этим было принято решение перекрыть улицу Большевистскую, а также закрыть вход в метро «Речной вокзал». По словам главы ведомства, столпотворение образовалось из-за того, что Госавтоинспекция закрыла для проезда одну из главных улиц. В связи с этим общественный транспорт не смог развести людей по привычному маршруту, а люди пошли вдоль дороги пешком. Фейерверк в День города Новосибирска 2022: кому лучше не ходить на набережную Мэр Анатолий Локоть посоветовал сделать выводы с прошедшего Дня города, так как в следующем году Новосибирск встретит свой 130-й юбилей.

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