Давка и пробки: почему на Дне города в Новосибирске сотни тысяч людей не попали домой

На Михайловской набережной в праздник собралось более 200 тысяч новосибирцев. В связи с этим было принято решение перекрыть улицу Большевистскую, а также закрыть вход в метро «Речной вокзал».
По словам главы ведомства, столпотворение образовалось из-за того, что Госавтоинспекция закрыла для проезда одну из главных улиц. В связи с этим общественный транспорт не смог развести людей по привычному маршруту, а люди пошли вдоль дороги пешком.
Мэр Анатолий Локоть посоветовал сделать выводы с прошедшего Дня города, так как в следующем году Новосибирск встретит свой 130-й юбилей.