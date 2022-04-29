Городские фонтаны включат в Новосибирске 9 мая

Напомним, навигация по Оби в Новосибирске начнется раньше на два дня, о чем проинформировали в "Речфлоте". Уже сегодня, 29 апреля, состоится прогулочная экскурсия по Оби. По расписанию теплоходы будут постоянно совершать три оборотных рейса в день. Прокатиться можно в будние дни – с понедельника по пятницу.