Городские фонтаны включат в Новосибирске 9 мая

Городские фонтаны включат в Новосибирске 9 мая
Городские фонтаны включат в Новосибирске 9 мая
Сегодня, 15:18ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Первые из городских фонтанов заработали в пятницу, 29 апреля.

В Новосибирске 9 мая запустят фонтаны. Об этом передают в МКУ «Городской фонтан».

По официальному сообщению, в 2022 году все городские фонтаны заработают в День Победы. Добавим, что первые из них запустят еще в воскресенье, 29 апреля.

Речь идет о фонтанах на улицах Орджоникидзе, Селезнева, 25 лет Октября, в Первомайском сквере, возле ГПНТБ, в Березовой роще и на Бульваре Победы.

Напомним, навигация по Оби в Новосибирске начнется раньше на два дня, о чем проинформировали в "Речфлоте". Уже сегодня, 29 апреля, состоится прогулочная экскурсия по Оби. По расписанию теплоходы будут постоянно совершать три оборотных рейса в день. Прокатиться можно в будние дни – с понедельника по пятницу.

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