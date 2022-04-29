Городские фонтаны включат в Новосибирске 9 мая

В Новосибирске 9 мая запустят фонтаны. Об этом передают в МКУ «Городской фонтан».
По официальному сообщению, в 2022 году все городские фонтаны заработают в День Победы. Добавим, что первые из них запустят еще в воскресенье, 29 апреля.
Речь идет о фонтанах на улицах Орджоникидзе, Селезнева, 25 лет Октября, в Первомайском сквере, возле ГПНТБ, в Березовой роще и на Бульваре Победы.
Напомним, навигация по Оби в Новосибирске начнется раньше на два дня, о чем проинформировали в "Речфлоте". Уже сегодня, 29 апреля, состоится прогулочная экскурсия по Оби. По расписанию теплоходы будут постоянно совершать три оборотных рейса в день. Прокатиться можно в будние дни – с понедельника по пятницу.