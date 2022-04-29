Когда отключат отопление в домах Новосибирска в мае 2022: официальная информация

Отопительный сезон могут завершить в Новосибирске уже на майских праздниках – сделать это позволяет жаркая погода. Когда охладят батареи в жилых домах города в 2022 году – в материале Atas.info.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилья, решение об окончании отопительного сезона принимают при установлении среднесуточной температуры воздуха на уровне +8... +10 градусов. Такая теплая погода должна продержаться в регионе более 5 дней. Когда тепло отключали в 2021-2019 годах По опыту прошлых лет, батареи остужали в Новосибирске в конце апреля-начале мая. В 2021 году отопительный сезон завершили 5 мая, в 2019 – 10 числа месяца. Ежегодно с наступлением потепления энергетики понижают температуру теплоносителя. Батареи перестают жарить, но продолжают слегка согревать квартиры. На конец апреля 2022 года в жилых домах Новосибирска ситуация пока остается такая. Точную дату полного окончания отопительного сезона власти ещё не объявили. Несколько дней назад, 25 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что подачу тепла пока прекратить невозможно из-за колебаний температур воздуха. В те дни, по ночам отмечались заморозки до -5…-10 градусов. Днем столбики термометра поднимались до +7 градусов, иногда теплело и до +23. Погода на ближайшие дни – вероятность завершения отопительного сезона По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, на грядущих выходных, с 30 апреля по 1 мая, в Новосибирске ожидается жара до +23 градусов. Также тепло будет в середине следующей недели. Сервис Gismeteo прогнозирует, что с 3 по 9 мая в Новосибирске температура воздуха установится на уровне +13…+11 градусов. Обещают дожди и ветер местами с порывами до 12 м/с. Эти погодные условия позволяют завершить отопительный сезон на майских праздника. Однако окончательное решение будут принимать городские власти.

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