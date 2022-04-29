В Новосибирске ночью прогремел праздничный салют в центре города

В центре Новосибирска прогремел масштабный салют. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях, прикрепив видео.
Фейерверк прогремел поздно вечером 28 апреля. По словам новосибирцев, неизвестные запустили салют в центре города – на Красном проспекте. Некоторые горожане заметили, что фейерверк был сравним по масштабу с городскими праздничными залпами.
«На Красном проспекте вечером прогремел салют, сравнимый по масштабам с теми, которые устраивают на городские праздники», - написали в группе «АСТ-54».
В комментариях под опубликованным постом новосибирцы пошутили, что кто-то уже начал подготовку к наступающим праздникам – 1 и 9 мая. Некоторые предположили, что «местные олигархи день рождения отмечали».
Напомним, 9 мая в День Победы планируется запуск салютов – в 21:50 на площади Ленина и Михайловской набережной. Перед этим весь день будет идти масштабная программа празднования, подробнее в материале.