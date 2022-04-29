В Новосибирске ночью прогремел праздничный салют в центре города

В Новосибирске ночью прогремел праздничный салют в центре города
В Новосибирске ночью прогремел праздничный салют в центре города
Сегодня, 09:40ГородФото: Медиахолдинг1Mi
В центре Новосибирска ночью прогремел масштабный салют. На Красном проспекте очевидцы сняли на видео масштабные залпы, поделившись видео в соцсетях.

В центре Новосибирска прогремел масштабный салют. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях, прикрепив видео.

Видео:АСТ-54

Фейерверк прогремел поздно вечером 28 апреля. По словам новосибирцев, неизвестные запустили салют в центре города – на Красном проспекте. Некоторые горожане заметили, что фейерверк был сравним по масштабу с городскими праздничными залпами.

«На Красном проспекте вечером прогремел салют, сравнимый по масштабам с теми, которые устраивают на городские праздники», - написали в группе «АСТ-54».

В комментариях под опубликованным постом новосибирцы пошутили, что кто-то уже начал подготовку к наступающим праздникам – 1 и 9 мая. Некоторые предположили, что «местные олигархи день рождения отмечали».

Напомним, 9 мая в День Победы планируется запуск салютов – в 21:50 на площади Ленина и Михайловской набережной. Перед этим весь день будет идти масштабная программа празднования, подробнее в материале.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегодня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы