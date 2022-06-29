Много недобросовестных: в НСО появились проблемы с нехваткой дорожных подрядчиков

Много недобросовестных: в НСО появились проблемы с нехваткой дорожных подрядчиков
Много недобросовестных: в НСО появились проблемы с нехваткой дорожных подрядчиков
29 июня, 11:40ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Нехватка подрядчиков на ремонт дорог появилась в Новосибирской области

В Новосибирской области имеются проблемы с количеством добросовестных подрядчиков на ремонт дорог, о чем сообщил губернатор Андрей Травников 29 июня во время прямого эфира.

По словам главы региона, контракты заключаются долго, так как не всегда подрядчики спешат подавать заявку на конкурс.

«Проблема есть. С учетом роста объема работ хотелось бы, чтобы подрядчиков было больше. Больше квалифицированных и добросовестных, а не абы каких. Иногда таких подрядчиков на отдельные объекты буквально приходится искать. Тоже, помните истории в СМИ, когда объявляется конкурс на ремонт какого-нибудь объекта, и один раз никто не пришел, второй раз никто не пришел. И только на третий раз приходится заключать контракт», — сказал губернатор Андрей Травников.

Кроме того, из-за малого количества подрядчиков произошли срывы конкурсов на строительство разных объектов в городе.

Напомним, ТУАД разрывает контракт с «СоюзДорСтрой» - они не починили трассу под Новосибирском. Ремонт на автодороге «К-19р» ведется уже 2 года – с 2020. На сегодняшний день работы исполнены лишь на 56%. Окончание работ было назначено на 1 октября 2021 года, но они до сих пор не выполнены.

Материалы по теме:
транспортдорогиНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы