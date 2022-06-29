Тарифы ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2022 года – новые цифры после повышения

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем до 5,5% в Новосибирске с 1 июля 2022 года. Рассказываем, сколько придется платить за отопление, воду и электроэнергию.

Тарифы на электричество с 1 июля 2022: Фото: Медиахолдинг1Mi Департамент по тарифам утвердил новые цены на все услуги ЖКХ – часть из-них подорожала до 5,5%. Электроэнергия выросла с 2,93 руб./кВтч до 3,08 руб. Стоимость тепловой энергии в зонах городских ТЭЦ составит 1677,18 рублей, а получателям «СИБЭКО» придется платить 1584,28 руб./Гкал. Уровень цен на энергию от котельной по Владимирской, 31 составил 1880,90 рублей, от «Экспериментъ» - 1856,75 руб, а от МУП «Энергия» - 2059, 49 руб. Новый цены на воду летом 2022: Питьевая вода, которую предоставляет «Горводоканал», с начала второго летнего месяца подорожает до 21,40 руб. за м3. Ранее она стоила 20,35 руб. Услуга водоотведения составит 16,58 руб. за кубометр. Горячее водоснабжение установили в размере 124,02 руб./м3. На несколько копеек дороже будут платить за неё получатели ООО «Энергосети Сибири». Новые тарифы за вывоз ТКО в Новосибирске: Регоператор «Экология-Новосибирск» будет работать по новым тарифам. Согласно постановлению регионального департамента, за вывоз мусора жильцы начнут отдавать 462,48 руб. – это 91.72 рублей в месяц с человека. Повышение составило около 23 рублей. Изменятся ли цены на газ? Новосибирскоблгаз повышает стоимость газа до 43,92 руб./кг – это 96,62 руб.м3 при наличии приборов учета. Ранее цена составляла 91,85 руб.м3.

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