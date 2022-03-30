Сквер может появиться за торговым центром «Роял Парк» в Новосибирске

Сквер может появиться за торговым центром «Роял Парк» в Новосибирске
Сквер может появиться за торговым центром «Роял Парк» в Новосибирске
Сегодня, 04:24ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Проект зелёной зоны власти Новосибирска вынесли на обсуждении горожан.

В Новосибирске планируют разбить сквер для семейного отдыха за торговым центром «Роял Парк». Информация об этом появилась на сайте «Зеленый Новосибирск».

Согласно дизайн-проекту, сквер площадью 1, 6 гектар станет зелёной зоной для жилых домов и комплексов в окрестности улицы Галущака. Сейчас территория является пойменной зоной реки Ельцовка-1.

Фото:http://green.novo-sibirsk.ru

В планах оформителей, разместить в новом сквере пешеходные и велодорожки, установить детскую игровую площадку, уличные тренажёры, разделить зону для выгула и тренировки собак. Также парк намерены озеленить и оснастить новой системы освещения.

«Проект разработан в сотрудничестве с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и ООО «СЗ «Сити Строй». На разработку собирали пожертвования», - говорится в сообщении.

На портале новосибирцы могут оставить свои отзывы о проекте. Обсуждение дизайна пройдет с 29 марта по 13 апреля.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы