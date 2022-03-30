Столетняя мостовая оголилась в центре Новосибирска

Столетняя мостовая оголилась в центре Новосибирска
Столетняя мостовая оголилась в центре Новосибирска
Сегодня, 09:16ГородФото: Дмитрий Тростников
В Новосибирске в конце марта на улице Ленина вместе со снегом растаял асфальт так, что под ним стала виднеться булыжная мостовая начала 20 века. Каменные кладки обнажились на перекрестках улиц с Советской, Урицкого и Революции, пишет НГС.

По словам сотрудника Музея города Новосибирска Константина Голодяева, мостовые появились в городе двести лет назад. Тогда там были две дороги, которые шли от скотской переправы у Кривощекова (ныне проспект Дзержинского) на восток (Гусинобродское шоссе).

В 1896-м на карту поселка нанесли Николаевский проспект (Красный). При этом дорога там была с ямами и впадинами. Извозчики систематически застревали в них. По весне проезжая часть превращалась в грязное месиво.

Ухабистые дороги начали чинить после пожара 1909 года. Трещины залатывали в основном навозом – такое скользкое покрытие приводило к авариям.

Осенью 1910 года Ново-Николаевск посетил премьер-министр империи Петр Аркадьевич Столыпин. Он пообещал городским властям помочь с мощением дорог. Так в апреле 1911 года с ввозимых в город грузов начали брать сбор на благоустройство улиц. Попали в список подъездные пути к пристани и железнодорожной станции: Фабричная, Сибирская, Михайловская и Кузнецкая (Ленина), Трактовая (Большевистская) и Николаевский проспект.

Фото:Дмитрий Тростников

Для мостовой выбрали покрытие «грубо мозаиковое или рижское». Мощение булыжником оказалось одним из самых дешёвых вариантов.

В 1912 году в городе Ново-Николаевске начали пробивать дорогу по улице Трактовой (Большевистской). Основные работы проводили уже при Советской власти. В 1922-м начали с улицы Рабочей (Чаплыгина). В 1930-е улицы начали асфальтировать, причем значительно быстрее мощения.

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