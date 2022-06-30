На Вокзальной магистрали Новосибирска для равновесия устанавливают скамейки на камни

«Вот так современные лавочки устанавливают на камушки на Вокзальной магистрали. Рабочие таким уникальным способом их выстраивают в красивый ряд, и чтобы было равновесие», - пишут очевидцы.
Пользователи Сети по достоинству оценили проект благоустройства Вокзальной магистрали. К слову, на реконструкцию этого участка городские власти заложили бюджет в размере 4,2 млн рублей.
«И так сойдет»; «Не зря же есть поговорка - "нельзя дураку показывать половину работы"»; «Считаю, что вы рано злорадствуете. Ремонт ещё идёт. Эта установка, так сказать, примерочная», - отшучиваются новосибирцы в соцсети.
Отметим, ранее мэрия сообщала, что для Вокзальной магистрали закупили 23 урны и 45 скамеек. Их установкой занимается МАУ «Горзеленхоз».