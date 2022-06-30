На Вокзальной магистрали Новосибирска для равновесия устанавливают скамейки на камни

На Вокзальной магистрали Новосибирска для равновесия устанавливают скамейки на камни
На Вокзальной магистрали Новосибирска для равновесия устанавливают скамейки на камни
Вчера, 16:54ГородФото: АСТ-54

Новосибирцев развеселила укладка скамеек на камни на Вокзальной магистрали

Рабочих подловили на установке скамеек на камни во время ремонта Вокзальной магистрали в Новосибирске 30 июня. Прохожие засняли «уникальную технологию» на видео и выложили в паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

«Вот так современные лавочки устанавливают на камушки на Вокзальной магистрали. Рабочие таким уникальным способом их выстраивают в красивый ряд, и чтобы было равновесие», - пишут очевидцы.

Пользователи Сети по достоинству оценили проект благоустройства Вокзальной магистрали. К слову, на реконструкцию этого участка городские власти заложили бюджет в размере 4,2 млн рублей.

«И так сойдет»; «Не зря же есть поговорка - "нельзя дураку показывать половину работы"»; «Считаю, что вы рано злорадствуете. Ремонт ещё идёт. Эта установка, так сказать, примерочная», - отшучиваются новосибирцы в соцсети.

Отметим, ранее мэрия сообщала, что для Вокзальной магистрали закупили 23 урны и 45 скамеек. Их установкой занимается МАУ «Горзеленхоз».

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