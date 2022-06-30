Нахаловка: необычные дома нашли в частном секторе Новосибирска

Нахаловка: необычные дома нашли в частном секторе Новосибирска
Нахаловка: необычные дома нашли в частном секторе Новосибирска
Вчера, 08:40ГородФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске в знаменитой Нахаловке нашлись необычные дома

Частный сектор Нахаловка располагается в Железнодорожном районе города Новосибирска. Его жители самостоятельно возводили дома и обустраивали территорию.

Это место – с видом на реку Обь. Там открываются красивые виды, а старые избушки гармонично скрываются сквозь зелени. Еще в 19 веке новосибирцы отстроили этот частный сектор. До сих пор на участках сохранены старые постройки, которые стоят на контрасте с современными коттеджами.

Нахаловка – напоминает старый Новониколаевск. Позади старинных избушек течет безграничная Обь, а самый долговечный дом – бывшее здание спиртзавода, предполагают местные жители в беседе с НГС. В наше время там открыта сауна.

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