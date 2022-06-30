Нахаловка: необычные дома нашли в частном секторе Новосибирска

Это место – с видом на реку Обь. Там открываются красивые виды, а старые избушки гармонично скрываются сквозь зелени. Еще в 19 веке новосибирцы отстроили этот частный сектор. До сих пор на участках сохранены старые постройки, которые стоят на контрасте с современными коттеджами.