Пробок из людей не будет: День города Новосибирска в 2023 году встретят у нового ЛДС

День города-2023 отпраздную возле нового ЛДС в Новосибирске

Власти Новосибирска планируют избавить Михайловскую набережную от столпотворения в День города-2023, открытием для празднования парка «Арена» возле нового ЛДС. Такими планами поделился с журналистами мэр Анатолий Локоть на «Часе прессы» 30 июня 2022 года.

Многие горожане после Дня города пожаловались на давку и пробки из людей на набережной. Чтобы подобного не повторилось на юбилей мегаполиса, мэрия придумала отмечать праздник на нескольких новых площадках. «Действительно, было очень много людей на набережной. Толпа набежала, когда запускали фейерверки. Думаем, в следующем году распределить потоки горожан по другим площадкам, планируем открыть парк у ЛДС», - сказал градоначальник. В этом году День города праздновали не в центре, а на Михайловской набережной. Приехали местные и жители районов региона, а после салюта все жаловались на то, что разъехаться по домам было трудно. Теперь власти хотят исправить эту ситуацию.

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