Октябрьский мост отремонтируют в Новосибирске за 1 млрд рублей до конца 2023 года

Ремонт пройдет в два этапа: первый завершат в текущем году, а второй - в следующем.

В Новосибирске объявили аукцион на ремонт Октябрьского моста через реку Обь. По предварительной стоимости госконтракт обойдется в более 998 миллионов рублей. МКУ «Гормост» 30 марта объявило аукцион на реставрацию моста в Октябрьском районе. Максимальная стоимость контракта - 998 082 635,27 рубля. Соответствующие документы государственной закупки разместили на портале «Госуслуг». Заявку на участие можно подать до 15 апреля. Сам ремонт запланирован на 2022-2023 годы. Денежные средства выделят из бюджета области. Известно, что ремонт Октябрьского моста пройдёт в два этапа. Первый завершат в декабре 2022 года, второй – до декабря 2023-го. Подрядчику необходимо обновить дорожное полотно, заменить освещение, а также провести контактные сети для троллейбусов. Помимо этого, в Новосибирске объявили конкурс на ремонт семи дорог. Необходимые работы проведут на проезде Виктора Ващука и улицах Максима Горького, Димитрова, Военной, Немировича-Данченко, Чаплыгина и Ядринцевской. На работы выделят 126,3 млн рублей.

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