С обреченного на снос «Универсама» в Новосибирске убрали название

С обреченного на снос «Универсама» в Новосибирске убрали название
С обреченного на снос «Универсама» в Новосибирске убрали название
Сегодня, 10:43ГородЭмилия КаплунскаяФото: atas.info
Буквы лежат на крыше, а магазин лишился названия.

В Новосибирске 31 марта 2022 года со здания универсама убрали названия. Как удалось выяснить корреспонденту Atas.info, знаменитые оранжевые буквы сейчас лежат на крыше.

Популярный сегодня советский универсам открылся в 1973 году на улице Ленина №10. Одноэтажный продовольственный магазин пользовался большим спросом среди жителей Новосибирска.

Универсам. 1995-1999 гг
Фото:https://pastvu.com/
Так универсам выглядел в 2010-х годах
Фото:Яндекс-Карты

Недавно стало известно, что здание «Универсама» снесут. На этом участке построят четыре роскошных высотки.

Новый ЖК построят вместо Универсама
Фото:«Ар.Тэго»

Название, которое прослужило много лет, сегодня, 31 марта скрыли. Когда уберут само здание – остается неизвестным.

Так универсам выглядит 31 марта 2022
Фото:atas.info

Напомним, комплекс жилых многоэтажек решили построить в центре Новосибирска, вместо магазина «Универсам» и «Пассажа». Жители соседних домов в шоке от планов застройщика. Почему решили снести знаменитый магазин, и как будет выглядеть ул.Ленина, читайте в материале Atas.info.

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