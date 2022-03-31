С обреченного на снос «Универсама» в Новосибирске убрали название

В Новосибирске 31 марта 2022 года со здания универсама убрали названия. Как удалось выяснить корреспонденту Atas.info, знаменитые оранжевые буквы сейчас лежат на крыше.
Популярный сегодня советский универсам открылся в 1973 году на улице Ленина №10. Одноэтажный продовольственный магазин пользовался большим спросом среди жителей Новосибирска.
Недавно стало известно, что здание «Универсама» снесут. На этом участке построят четыре роскошных высотки.
Название, которое прослужило много лет, сегодня, 31 марта скрыли. Когда уберут само здание – остается неизвестным.
Напомним, комплекс жилых многоэтажек решили построить в центре Новосибирска, вместо магазина «Универсам» и «Пассажа». Жители соседних домов в шоке от планов застройщика. Почему решили снести знаменитый магазин, и как будет выглядеть ул.Ленина, читайте в материале Atas.info.