С обреченного на снос «Универсама» в Новосибирске убрали название

Напомним, комплекс жилых многоэтажек решили построить в центре Новосибирска, вместо магазина «Универсам» и «Пассажа». Жители соседних домов в шоке от планов застройщика. Почему решили снести знаменитый магазин, и как будет выглядеть ул.Ленина, читайте в материале Atas.info.