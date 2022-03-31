Вместо «Универсама» в Новосибирске построят ЖК: жители соседних домов в отчаянии

По проекту становится ясно, что проезды вокруг дома останутся закрытыми и въезда с улицы Ленина в сам комплекс не будет. Спецтехника начнет заезжать по бокам. Но одна из точек разгрузки предусмотрена прямо под окнами дома на Советской №35а, что, конечно же, не понравилась его жителям.