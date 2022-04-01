Новосибирском блогеру дали 3,6 лет колонии за экстремистские видео

Новосибирском блогеру дали 3,6 лет колонии за экстремистские видео
Новосибирском блогеру дали 3,6 лет колонии за экстремистские видео
Сегодня, 18:00КриминалФото: pixabay.com
Призывающего в интернете к насилию новосибирца судили по двум статьям УК РФ.

В Новосибирской области осудили мужчину, который в интернете призывал подписчиков к насилию и массовым беспорядкам. Приговор ему вынесли в Бердском районном суде региона.

Полицейские задержали мужчину в Бердске ещё 4 марта 2020 года, после того, как нашли на просторах интернета You-Tube канал блогера. Там он опубликовал ролик «Прогноз событий в России в 2019-2024 году…» от 8 июня 2019 года, в котором призывал людей к насилию против власти.

Сибиряка поймали на выходе из дома. У него в карманах силовики нашли топор, джутовую верёвку и кухонный нож. Оказалось, что в этот день он писал пост в Twitter о том, что идёт захватывать административные здания органов власти.

В отношении жителя Бердска Нумена Г. возбудили уголовное дело по части 2 статье 280 и части 3 статье 212. По второму преступлению мужчина был освобождён за истечением срока давности, по второму признан виновным.

«За публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершённые с помощью сети интернет Нумен Г. приговорён к 3 года и 6 месяцам заключения в колонии поселения», - уточняет Бердский районный суд Новосибирской области.

Кроме того, новосибирцу на 2,9 лет запретили занимать должности администраторов сайтов и другие, связанные с деятельностью в интернете.

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