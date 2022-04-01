Новосибирском блогеру дали 3,6 лет колонии за экстремистские видео

Полицейские задержали мужчину в Бердске ещё 4 марта 2020 года, после того, как нашли на просторах интернета You-Tube канал блогера. Там он опубликовал ролик «Прогноз событий в России в 2019-2024 году…» от 8 июня 2019 года, в котором призывал людей к насилию против власти.