Пристававшего к трем девочкам мужчину задержали в Новосибирске

Пристававшего к трем девочкам мужчину задержали в Новосибирске
Пристававшего к трем девочкам мужчину задержали в Новосибирске
Сегодня, 10:32КриминалФото: СУ СКР по Новосибирской области
Извращенца искали полицейские около двух недель.

Днём 1 апреля в Новосибирске сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, который домогался трех школьниц во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По информации областного управления МВД, на извращенца поступило заявление в отдел Кировского района 22 марта 2022 года. Полицейским сообщили, что некий мужчина в одном из дворов приставал к трем маленьким девочкам. Они оперативно выехали на место.

«Опросили потерпевших и возможных свидетелей, изъяли запись с видеокамеры, расположенной на одном из близлежащих домов, а также проверили возможные пути отхода злоумышленника», - пояснили в Следственном комитете Новосибирской области.

Сотрудники ГУ МВД России разместили ориентировку по розыску подозреваемого. Уже 1 апреля дежурному отдела полиции позвонили и сообщили о мужчине, который похож на того с фотографии.

Возле дома был задержан 34-летний житель Кировского района. Оказалось, что это он домогался до детей во дворе, а после сбежал. Против мужчины возбудили уголовное дело.

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