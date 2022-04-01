Пристававшего к трем девочкам мужчину задержали в Новосибирске

Днём 1 апреля в Новосибирске сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, который домогался трех школьниц во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По информации областного управления МВД, на извращенца поступило заявление в отдел Кировского района 22 марта 2022 года. Полицейским сообщили, что некий мужчина в одном из дворов приставал к трем маленьким девочкам. Они оперативно выехали на место.
«Опросили потерпевших и возможных свидетелей, изъяли запись с видеокамеры, расположенной на одном из близлежащих домов, а также проверили возможные пути отхода злоумышленника», - пояснили в Следственном комитете Новосибирской области.
Сотрудники ГУ МВД России разместили ориентировку по розыску подозреваемого. Уже 1 апреля дежурному отдела полиции позвонили и сообщили о мужчине, который похож на того с фотографии.
Возле дома был задержан 34-летний житель Кировского района. Оказалось, что это он домогался до детей во дворе, а после сбежал. Против мужчины возбудили уголовное дело.