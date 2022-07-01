Экс-чиновнику мэрии Новосибирска Лобыне смягчили приговор за взятки

В Новосибирске пожалели бывшего чиновника мэрии Дмитрия Лобыню – ему снизили сумма штрафа на 1 млн рублей за получение взяток на 900 тысяч рублей.

Бывший начальник комитета по рекламе мэрии города Лобыня был осужден в 2020 году за получение почти 900 тысяч рублей взяток в обмен на покровительства по государственной службе. Срок лишения свободы оставили без изменений, но сумма штрафа значительно изменилась – теперь он должен будет заплатить 2 млн рублей и отсидеть в тюрьме почти 6 лет, пишет Сибкрай. При этом адвокат политика пытался добиться изменения ему наказания на условное и отмену штрафа. Стоит отметить, что Лобыня и так выйдет раньше этих лет, ведь он отсидел больше года в СИЗО, а там время встречается по формату «день за два».

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