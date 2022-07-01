Ревнивец зарезал знакомого и выкинул труп на помойку в Новосибирске

В Новосибирске мужчина зарезал своего знакомого из-за ревности, а затем выбросил его тело в мусорный бак во дворе Октябрьского района. Информацию предоставили в СУ СКР по региону.

Убийство произошло 30 июня из-за конфликтной ситуации двух мужчин в возрасте 38 и 51 лет. Все получилось из-за ревности одного из них, которая привела к тому, что второй взрослых оппонент получил удар ножом в шею и скончался на месте. Мужчина решил избавиться от тела и даже подготовился к этому – он где-то нашел пленку и завернул туда тело, а затем закинул его в мусорный контейнер. Оттуда труп уже попал на мусоровозе на Левобережный мусорный полигон – там его обнаружили работники, которые сразу обратились в полицию. Личность подозреваемого быстро узнали и завели на него уголовное дело – он сейчас находится в СИЗО.

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