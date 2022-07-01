Ревнивого директора аквапарка в Сузуне подозревают в поджоге бывшей жены

Директора аквапарка под Новосибирском подозревают в поджоге бывшей супруги

В Новосибирской области в райцентре Сузун 30 июня произошла трагедия – 38-летняя женщина погибла при пожаре в доме. В числе подозреваемых – ее бывший муж.

Местные жители предполагают, что дом подожгли неслучайно, а хозяйку хотели убить. Свидетели уверены в причастности к этому бывшего мужа – директора местного аквапарка. Семейная пара жила вместе более 15 лет, у них двое детей. Собеседники в беседе с «КП-Новосибирск» рассказали, что в ночь перед трагедией женщина была на турслете. По одной из неподтвержденных версий бывший супруг подкараулил ее возле дома, и предполагал, что в этот вечер она была с другим мужчиной. Соседи уверены – экс-муж сильно ревновал погибшую после развода. Именно поэтому местные жители считают, что в тот вечер директор аквапарка напал на бывшую жену, затащил в дом, облил бензином и поджег. Женщину спасти не удалось. Позже выяснилось – в тот день мужчина был пьяный. Сейчас его допрашивают следователи.

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