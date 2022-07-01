Ревнивого директора аквапарка в Сузуне подозревают в поджоге бывшей жены

Ревнивого директора аквапарка в Сузуне подозревают в поджоге бывшей жены
Ревнивого директора аквапарка в Сузуне подозревают в поджоге бывшей жены
Вчера, 09:39КриминалФото: Медиахолдинг1Mi

Директора аквапарка под Новосибирском подозревают в поджоге бывшей супруги

В Новосибирской области в райцентре Сузун 30 июня произошла трагедия – 38-летняя женщина погибла при пожаре в доме. В числе подозреваемых – ее бывший муж.

Местные жители предполагают, что дом подожгли неслучайно, а хозяйку хотели убить. Свидетели уверены в причастности к этому бывшего мужа – директора местного аквапарка. Семейная пара жила вместе более 15 лет, у них двое детей.

Собеседники в беседе с «КП-Новосибирск» рассказали, что в ночь перед трагедией женщина была на турслете. По одной из неподтвержденных версий бывший супруг подкараулил ее возле дома, и предполагал, что в этот вечер она была с другим мужчиной.

Соседи уверены – экс-муж сильно ревновал погибшую после развода. Именно поэтому местные жители считают, что в тот вечер директор аквапарка напал на бывшую жену, затащил в дом, облил бензином и поджег.

Женщину спасти не удалось. Позже выяснилось – в тот день мужчина был пьяный. Сейчас его допрашивают следователи.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы