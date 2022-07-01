Совладелец компании «ИнвестКом» в Новосибирске украл у мэрии землю на 16 млн рублей

Совладелец компании «ИнвестКом» в Новосибирске украл у мэрии землю на 16 млн рублей
Совладелец компании «ИнвестКом» в Новосибирске украл у мэрии землю на 16 млн рублей
Вчера, 16:04КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Судья приговорил к 3 годам условного лишения свободы совладельца новосибирской компании «ИнвестКом» Павла Зеньковича за то, что он украл у городской администрации землю на 16 млн рублей. Информацию предоставили в прокуратуре Новосибирской области.

Бизнесмен подделал документы о земельном участке и передал их регистрирующие органы – там было указано, что на улице Широкой в Новосибирске стоит административное здание, поэтому он может выкупить участок.

У него всего получилось – земля площадью 7 027 квадратных метра перешла в собственность. Ущерб был оценен в 16 млн рублей, а когда его раскусили, он во всем сознался и вернул 16,18 млн рублей.

Однако от уголовного преследования уйти Зеньковичу не удалось – его приговорили к 3 годам условного срока.

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