Совладелец компании «ИнвестКом» в Новосибирске украл у мэрии землю на 16 млн рублей

Судья приговорил к 3 годам условного лишения свободы совладельца новосибирской компании «ИнвестКом» Павла Зеньковича за то, что он украл у городской администрации землю на 16 млн рублей. Информацию предоставили в прокуратуре Новосибирской области.

Бизнесмен подделал документы о земельном участке и передал их регистрирующие органы – там было указано, что на улице Широкой в Новосибирске стоит административное здание, поэтому он может выкупить участок. У него всего получилось – земля площадью 7 027 квадратных метра перешла в собственность. Ущерб был оценен в 16 млн рублей, а когда его раскусили, он во всем сознался и вернул 16,18 млн рублей. Однако от уголовного преследования уйти Зеньковичу не удалось – его приговорили к 3 годам условного срока.

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