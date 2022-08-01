В Новосибирске суд оштрафовал хамов за обзывательства в WhatsApp

Суд Центрального района Новосибирска взыскал 10 000 рублей с двух человек за матерные обзывательства в группе в мессенджере WhatsApp.

Молодые люди назвали своего знакомого на общее обозрение «ослом», «тряпкой», «балаболом» и «пустышкой», а также уничижительно высказались о его интеллекте – суд решил, что эти сведения оскорбительны и обязал удалить их из чата, пишет «Прецедент». Скандальная ситуация произошла в группе «Дольщики Чукотская» в мессенджере – его знакомые при обсуждении строительства домов плохо высказались в адрес мужчины. Также там разгласили его возраст, поэтому это осложнило его взаимоотношения с женщиной, которой он оказывал знаки внимания. В итоге судья удовлетворил иск частично, взыскал с обидчиков компенсацию морального вреда в суммах – 3 тысячи рублей и 7 тысяч рублей, а также по 600 рублей за государственную пошлину и почтовые расходы.

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