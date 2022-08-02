Полиция задержала стрелка с детской площадки в Новосибирске

Полицейские нашли и задержали стрелка, который пугал горожан выстрелами. Об этом передают в ГУ МВД по региону. Напомним, что сам инцидент произошел 1 августа на улице Покрышкина.

У дома №1 компания пьяных взрослых людей вела себя агрессивно, запугивала детей, а потом и вовсе взялась за оружие. Пули собирали по всему двору. Однако к счастью, никто не пострадал. Целились в голову детям: в Новосибирске пьяная компания устроила стрельбу «Компания пьяных людей открыла стрельбу из пистолета около детской площадки, и прогнали маленьких детей около 10 лет с лавочки, наставляя пистолет на голову», заявили в соцсетях. «В настоящее время полицейские установили мужчину, с высокой степенью вероятности, причастного к совершению хулиганских действий. У него изъят шумовой пистолет. Проводятся мероприятия по установлению остальных участников произошедшего», сообщили в полиции.

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