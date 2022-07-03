Вооруженные грабители напали на ювелирные магазины в Кировском районе Новосибирска

Днем в воскресенье, 3 июля, налетчики с огнестрельным оружием ограбили три ювелирных магазина на улице Громова в Кировском районе Новосибирска. Нападение сопровождалось стрельбой и угрозами в адрес продавцов

В воскресенье, 3 июля, около 12 часов дня, три вооруженных человека ворвались в помещение магазина "Сибирь" по адресу улица Громова,7 в Кировском районе Новосибирска, сообщила редакции Atas.info одна из жительниц дома. Там расположены три отдела, торгующие ювелирными изделиями. "Пришли в масках, стреляли вверх, разбили витрины. Одну продавщицу парализовало, остальные кричали. Но никого они не застрелили. Сгребли все с витрин и исчезли. Никакой охраны там в магазине нет", - рассказала собеседница. В полиции подтвердили факт вооруженного нападения. "По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пострадавших нет", - сообщили корреспонденту издания в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области. Магазин "Сибирь" занимает первый этаж 9-этажного жилого дома, площади сдаются, в том числе, для торговли продовольственными товарами, одеждой и предметами быта. По некоторым данным, магазин принадлежит структурам, связанным с известным предпринимателем Колей Кулиджаняном. Основной актив бизнесмена – ООО "Перлит-строй", компания, которая часто выигрывает многомилионные тендеры на ремонт дорог в Новосибирске. В том числе, компания занималась реконструкцией Михайловской набережной в областном центре.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter