Жительницу Новосибирска задержали за попытку украсть еду из магазина

Уголовное дело по статье "Покушение на грабеж" возбудили в отношении 25-летней жительницы Новосибирска за попытку украсть продукты из магазина. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУВД, инцидент произошел в торговой точке на улице Виктора Уса. Девушка пыталась незаметно пронести мимо кассы пакет с едой, но после того, как это заметили сотрудники, бросила наживу и сбежала.
Позже, по приметам она была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Как отметили в ведомстве, ранее девушка не вступала в конфликт с законом.