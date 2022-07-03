Жительницу Новосибирска задержали за попытку украсть еду из магазина

Жительницу Новосибирска задержали за попытку украсть еду из магазина
Жительницу Новосибирска задержали за попытку украсть еду из магазина
Вчера, 15:06КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Девушка пыталась незаметно вынести пакет с едой из магазина, расположенного на улице Виктора Уса в Кировском районе Новосибирска

Уголовное дело по статье "Покушение на грабеж" возбудили в отношении 25-летней жительницы Новосибирска за попытку украсть продукты из магазина. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУВД, инцидент произошел в торговой точке на улице Виктора Уса. Девушка пыталась незаметно пронести мимо кассы пакет с едой, но после того, как это заметили сотрудники, бросила наживу и сбежала.

Позже, по приметам она была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Как отметили в ведомстве, ранее девушка не вступала в конфликт с законом.

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