Жительницу Новосибирска задержали за попытку украсть еду из магазина

Уголовное дело по статье "Покушение на грабеж" возбудили в отношении 25-летней жительницы Новосибирска за попытку украсть продукты из магазина. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУВД, инцидент произошел в торговой точке на улице Виктора Уса. Девушка пыталась незаметно пронести мимо кассы пакет с едой, но после того, как это заметили сотрудники, бросила наживу и сбежала.